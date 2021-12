Viaplay i filmowo-serialowe propozycje na święta

Viaplay to nie tylko transmisje wydarzeń sportowych, ale również filmy i seriale dla całej rodziny, od lubianych klasyków kina po bajki dla dzieci. Serwis ma też trochę propozycji w sam raz na święta.

Świąteczne hity

Filmy z tej kategorii to propozycje skierowane do osób, które kochają świąteczne opowieści… z przymrużeniem oka. Na Viaplay nieustannie ich przybywa, jednak do pozycji obowiązkowych dla każdego fana świątecznych komedii i bajek z pewnością należą:

”Firmowa Gwiazdka”

Imprezy świąteczne w gronie współpracowników to już tradycja. Gdy prezes firmy (Jennifer Aniston) grozi zamknięciem oddziału, Clay (Todd Joseph Miller) postanawia ocalić współpracowników, organizując ‘Firmową Gwiazdkę’. Ma zdobyć dzięki temu ważnego klienta. Zwykle takie przyjęcia odbywają się w radosnej i przyjaznej atmosferze… jednak nie tym razem! Gwiazdka w tej firmie to najbardziej szalona impreza służbowa, jaką mieliście okazję zobaczyć!

”Cicha Noc”

Rodzinna atmosfera, choinka i kolędy – większość ludzi uważa, że Wigilia to najważniejsze święto w roku. W tym przypadku też tak było… Do czasu. Wskutek tragedii sprzed lat, trzech najlepszych przyjaciół postanawia spędzać każde kolejne święta razem. Jednak w momencie, gdy orientują się, że nadchodząca Wigilia może być ich ostatnim wspólnym świętem, postanawiają zorganizować w przeddzień pamiętną imprezę. Na swojej drodze w poszukiwaniu słynnej nowojorskiej imprezy inspirowanej wizerunkiem dziadka do orzechów (Nutcracka Ball) – świętego gralla świątecznych przyjęć, spotykają między innymi… Miley Cyrus. Czy koledzy będą wspominać tę noc przez cały rok, a może przez całe życie?

”Artur Ratuje Gwiazdkę”

To pozycja idealna dla wszystkich dzieci, tych małych… i tych, które nazywamy już dorosłymi. Animowana komedia odpowiada na pytanie, które zadajemy sobie od zawsze – skąd Mikołaj bierze siły, by obdarować wszystkie dzieci na świecie w zaledwie jedną noc? Okazuje się, że jest to możliwe między innymi dzięki nowoczesnej technologii, która została opracowana na samym biegunie północnym. Jednak technologie lubią zaskakiwać i czasem zawodzą. Wtedy do akcji wkracza syn Mikołaja – Artur. Dołącz do niego i zobacz, jak na przekór nieubłaganemu upływowi czasu dostarcza ostatni prezent bez żadnego technologicznego wsparcia, ale z jednym, ważnym pragnieniem – by każde dziecko było szczęśliwe w ten wyjątkowy dzień.

Klasyka

Ferie świąteczne to idealny czas, by odświeżyć sobie ulubione tytuły, które wprowadzają nas w dobry nastrój i przypominają o tym, co jest w życiu naprawdę ważne lub po prostu śmieszą do łez. To hity, o których się nie zapomina:

”Dziennik Bridget Jones”

Święta Bożego Narodzenia to motyw często przewijający się w filmach i serialach. Również w takich, które mocno przeniknęły do naszej kultury. Tak jest też z Bridget Jones. Poznajemy uroczą 32-latkę, która właśnie szykuje się na rodzinne świętowanie. Jednak ma jeden problem - wciąż pozostaje singielką. Sprawy zaczynają się komplikować, gdy matka postanawia zeswatać ją z synem sąsiadów, dobrze sytuowanym prawnikiem. Para nie od początku przypada sobie do gustu, ale niebawem los ponownie połączy ich drogi. Kultową scenę z Bridget śpiewającą znany hit "All by myself" w pamiętnej piżamie w pingwiny trzeba zobaczyć jeszcze raz! Na platformie znajdziemy również inne filmy z serii – "W pogoni za rozumem" i "Bridget Jones 3".

”The Office”

Świąteczne imprezy biurowe, zabawa w Secret Santa i nadchodzący długi weekend. Nic nie jest na tyle satysfakcjonujące, by łatwiej było znosić żenujące żarty ekscentrycznego szefa i współpracowników, z którymi jesteśmy zmuszeni dzielić biurko. Brzmi znajomo? Jeśli tak, koniecznie musisz zobaczyć ‘The Office’. W tym biurze może zdarzyć się dosłownie wszystko. Na Viaplay zobaczycie wszystkie dziewięć sezonów kultowego serialu.

”Wigilijny Show”

Wszyscy z pewnością słyszeliśmy znaną baśń "Opowieść Wigilijna" Karola Dickensa. Oparty na niej kinowy klasyk z pamiętnym występem Billa Murraya to film, który można oglądać bez końca. Idealnie wpasowująca się w świąteczny klimat historia bezwzględnego producenta telewizyjnego z pewnością daje do myślenia. Frank Cross słynie z przerośniętej ambicji. Tym razem w wigilijny wieczór zaplanował wielkie show na żywo. Nie zwraca uwagi na współpracowników czy bliskich, w związku z czym w przedpremierowy wieczór spotyka… trzy duchy i na własnej skórze doświadcza magii wigilijnego wieczoru.

”Fred Claus”

Fred Claus musiał dorastać w cieniu swojego brata – Świętego Mikołaja w wyniku czego sam stracił wiarę w święta. Jednak pewnej zimy wybiera się na Północ. Oczywiście środkiem transportu pierwszej klasy, czyli wozem zaprzężonym w renifery. Dowiaduje się, że jego brat ma niemałe kłopoty. Ekspert pomiaru wydajności chce zlikwidować święta na dobre. Zabawna, chwytająca za samo serce historia Freda pokazuje, jak bohater uratował święta i na nowo odkrył, że rodzina to prawdziwy dar.

Viaplay Originals

Jednak po wielogodzinnym świętowaniu każdy może mieć ochotę, by zobaczyć coś nowego, niekoniecznie w temacie świąt. W takich przypadkach receptą mogą okazać się najnowsze skandynawskie produkcje oryginalne – Viaplay Originals:

”The Box”

To pozycja dla wymagających fanów seriali, które są nieoczywiste, oryginalne i mroczne. Dramat kryminalny z elementami science fiction odkrywa przed nami losy policjantki, która przestaje odróżniać rzeczywistość od snu. Razem ze swoim partnerem próbuje rozwikłać sprawę, która staje się jej obsesją. Samobójstwo świadka w pokoju przesłuchań i coraz dziwniejsze zdarzenia nie dają jej spokoju. Czy będzie w stanie odróżnić przyjaciół od wrogów? W rolę głównej bohaterki – Sharon Pici wcieliła się Anna Friel, która pokazała doskonały warsztat aktorski u boku Olivii Grant, Petera Stormare’a i Alexandra Karima.

”Kin”

Serial KIN przypadnie do gustu nie tylko fanom kultowego filmu ‘Ojciec Chrzestny’, ale również osobom, które doceniają złożoną fabułę i nieoczywiste zwroty akcji. Klan Kinsellich to ważny gracz lokalnej sceny przestępczej. Gdy jeden z jego członków wdaje się w wojnę na śmierć i życie z największym irlandzkim kartelem narkotykowym, rozpoczyna się walka o przetrwanie. To opowieść o zbrodni, miłości i lojalności. Do czego są w stanie się posunąć Kinsellowie i czy na pewno to konkurencyjna grupa przestępcza jest ich największym przeciwnikiem? Zobacz Aidana Gillena i Clare Dunne w akcji!

”The Head”

Na Antarktydzie trwa niezwykle mroźna, półroczna zima. Międzynarodowa grupa badawcza właśnie rozpoczyna swoją wartę na stacji Polaris VI. Ma zająć się badaniem zmian klimatu i zadbać o utrzymanie bazy podczas długich nocy polarnych. Jednak w pewnym momencie naukowcy przestają kontaktować się z otoczeniem. Gdy zaniepokojeni przedstawiciele drugiej zmiany docierają na miejsce, znajdują kolejne znaki zapytania. Osiem ciał, dwoje zaginionych i tylko jedna, żywa osoba z zanikiem pamięci. Czy pomoże w znalezieniu mordercy?

Sportowe emocje

Na fanów sportu w grudniu czeka pierwsza gala KSW emitowana na platformie Viaplay. Już 18 grudnia zobaczymy starcie dwóch mistrzów: Roberto Soldić i Mamed Chalidow zawalczą o mistrzowski pas. Co więcej, od 23 do 27 grudnia niemal codziennie (oprócz 24-26 grudnia) będą pojawiały się transmisje dla fanów hokejowej ligi NHL. Oczywiście nie zabraknie również emocji piłkarskich. Od 17 do 19 grudnia i od 7 do 9 stycznia odbędą się kolejne mecze Bundesligi. Viaplay pokaże też na żywo rozgrywki Bundesligi w piłce ręcznej (22-23 grudnia, 26-28 grudnia) i dużo kobiecego futbolu (17-19 grudnia, 7-9 stycznia).

