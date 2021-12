Viaplay na bezsenność proponuje hokej na lodzie

Trwająca pandemia pokrzyżowała niektórym drużynom hokejowym NHL plany, ale wciąż w najbliższych dniach można obejrzeć kilkanaście meczów. Będzie je transmitować Viaplay.

Za kilka dni liga NHL odniesie się do udziału gwiazd najlepszych hokejowych rozgrywek świata w lutowych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich Pekin 2022. Na razie, w NHL przełożono około 30 meczów. Łącznie wykryto już ponad 70 zakażeń wśród graczy i trenerów, co oznacza 10% całej ligi. Rozgrywki jednak trwają, bo zwykle nie są to przypadki poważne i raczej bezobjawowe.

Do 26 grudnia nie zagrają już na pewno: Detroit Red Wings, Boston Bruins, Nashville Predators, Calgary Flames, Colorado Avalanche i Florida Panthers. Spośród tych, którzy wciąż grają, na uwagę zasługuję postawa Pittsburgh Penguins. Uczestnicy ubiegłorocznych playoffów wygrali już siedem meczów z rzędu, ostatnio 3:2 na wyjeździe z New Jersey Devils. Rewanż już w nocy z wtorku na środę o 1:05 polskiego czasu. Transmisję będzie można obejrzeć na platformie Viaplay.

W tym tygodniu ciekawie zapowiada się też środowe starcie półfinalistów poprzednich rozgrywek Vegas Knights z ostatnimi zdobywcami Pucharu Stanleya, czyli Tampa Bay Lightning. Transmisja w nocy z wtorku na środę o 4:05, również na Viaplay.

Transmisje NHL na platformie Viaplay

21 grudnia 2021 (w nocy z poniedziałku na wtorek):

01:05 Buffalo Sabres - Columbus Blue Jackets,

03:35 Dallas Stars - Minnesota Wild.

22 grudnia 2021 (w nocy z wtorku na środę):

01:05 Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils,

01:05 Philadelphia Flyers - Washington Capitals,

04:05 Vegas Knights - Tampa Bay Lightning,

04:05 Seatlle Kraken - Arizona Coyotes.

23 grudnia 2021 (w nocy ze środy na czwartek):

01:05 Buffalo Sabres - Colorado Avalanche,

24 grudnia 2021 (w nocy z czwartku na piątek):

01:05 Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres,

01:05 Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers,

01:05 New Jersey Devils - Montreal Canadiens,

01:35 New York Islanders - Washington Capitals,

02:35 Chicago Blackhawks - Dallas Stars,

03:05 Arizona Coyotes - Tampa Bay Lightning,

04:05 Vegas Knights - Los Angeles Kings.

Wszystkim transmisjom będzie towarzyszyć komentarz w języku angielskim.

