Myślisz, że masz najgorzej? Zobacz „Backdoor – wyjście awaryjne”

Na Polsat Box Go debiutuje serial komediowy „Backdoor – wyjście awaryjne”. To idealna rozrywka dla Polaków w potrzasku, którym skończyły się antydepresanty. W Polsce jeszcze takiej produkcji nie było i choćby dlatego warto rzucić okiem!

„Backdoor – wyjście awaryjne” składa się 10 odcinków o długości 22 minuty. Nie jest to typowa komedia. Każdy z odcinków składa się z 5-7 scen, zagranych przez aktorów zupełnie tak, jakby był to normalny film, a nie skecz.

Historie są odważne obyczajowo, jest seks, narkotyki, przestępczość i śmierć. Jednocześnie historie są proste, wręcz przyziemne. Przed premierą miałam przyjemność obejrzeć dwa pierwsze odcinki. Jestem przekonana, że każdy widz znajdzie tu postać lub sytuację, z którą ma coś wspólnego.

Ta nietypowa konstrukcja wynika z pochodzenia serialu. Pierwowzór to skecze internetowe brazylijskiej grupy Porta Dos Fundos/Backdoor, publikowane na YouTubie. W sieci jest ich dobrze ponad tysiąc, z czego wybranych zostało 89 historii na potrzeby polskiego serialu. Forma krótkich skeczów jest trudna przez skondensowanie treści, ale doskonale pasuje do wymagań współczesnej publiczności, oglądającej „w międzyczasie” na urządzeniach mobilnych.

„Backdoor – wyjście awaryjne”: Obsada i produkcja

Za produkcję odpowiada duet Cyfrowy Polsat i ViacomCBS oraz Polot Media pod kierownictwem Pawła Bińka. Reżyserem jest Sindre Sandemo, a głównym scenarzystą Damian Nowakowski – jeden z najbardziej doświadczonych scenarzystów komediowych w naszym kraju. Spod jego pióra wyszły seriale „Kasia i Tomek”, „Miodowe lata” oraz „Camera Cafe”.

Główni aktorzy to: Karolina Bacia, Tomasz Borkowski, Wojciech Brzeziński, Sebastian Cybulski, Justyna Ducka, Katarzyna Kołeczek, Marcin Korcz, Paweł Koślik, Maciej Nawrocki, Bartosz Obuchowicz, Szymon Roszak, Olga Sarzyńska, Magda Smalara, Przemek Stippa, Anna Szymańczyk.

„Backdoor – wyjście awaryjne” można obejrzeć od dziś w Polsat Box Go, w abonamencie Polsat Box Go Premium w cenie 30 zł za 30 dni. W 2022 roku serial pojawi się także na antenie Super Polsatu i Comedy Central. Myślę, że może być godnym następcą nieodżałowanego „Komicznego Odcinka Cyklicznego” i zupełnie mnie nie zdziwi, jeśli niektóre cytaty wejdą do popkultury.

