Nowe kanały w ofercie Netia TV. Na początek za darmo

Oferta telewizyjna Netii poszerzyła się o dwa nowe kanały – serialowy Novelas+ HD oraz młodzieżowy TeenNick HD. Do 15 stycznia będą dostępne dla wszystkich klientów w oknie otwartym. Wciąż trwa też promocja, która daje darmowy dostęp do 30 płatnych kanałów w podstawowych pakietach.

Pierwsza ogłoszona dziś nowość, Novelas+ (nr EPG Netii: 137), to kanał w całości poświęcony telenowelom tureckim i południowoamerykańskim, nadający historie 24 godziny 7 dni w tygodniu. Kanał ten dołączył do najbogatszego z pakietów bazowych aktualnej oferty (pakiet L – 189 kanałów, w tym 122 w HD) oraz pakietu „Kino” w ofercie TV Elastyczna.

Z kolei kanał TeenNick HD (EPG: 117) należy do rodziny kanałów Nickelodeon i jest skierowany do młodych nastolatków (10-16 lat). Na ofertę kanału składają się starannie wyselekcjonowane i dostosowane do potrzeb nastoletniego widza seriale fabularne z biblioteki Nickelodeona.

TeenNick HD wszedł na stałe w skład pakietu L aktualnej oferty oraz pakietu „Dla Dzieci”, który mogą dokupić abonenci najniższego (pakiet S – 77 kanałów, w tym 47 w HD) oraz środkowego pakietu aktualnej oferty (pakiet M z 99 kanałami, w tym 66 w HD). Natomiast w ofercie TV Elastyczna kanał ten wzbogacił pakiet „Starsze Dzieci”.

Do 15 stycznia z ofertą programową nowych kanałów – bez dodatkowych opłat, w ramach tzw. okna otwartego – będą się mogli zapoznać wszyscy abonenci usług TV Netii.

Po ostatnich zmianach oferta telewizyjna Netii to 223 kanały (wliczając 4 serwisy PPV), w tym 153 w jakości HD.

Przypomnijmy, że na początku grudnia Netia ruszyła ze świąteczną akcją, w której udostępniła otwarte okno na kanały TV. Dzięki niej abonenci podstawowych pakietów usług telewizyjnych Grupy Netia zyskali dostęp nawet do 30 płatnych kanałów. Z okazji można skorzystać do 9 stycznia 2022 roku. Więcej na ten temat:

Źródło zdjęć: Netia

Źródło tekstu: Netia