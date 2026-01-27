Adaptacja bestsellera hitem w Polsce. Wszystkie 8 odcinków już dostępne

"To jej wina" cały sezon dostępny już na Sky Showtime

Serial "To jej wina" zadebiutował na platformie Sky Showtime 15 grudnia 2025 roku, kiedy to do serwisu trafiły od razu dwa pierwsze odcinki. Wczoraj, 26 stycznia, miał premierę ósmy, ostatni z serii.

Ten ośmioodcinkowy thriller spotkał się z uznaniem krytyków oraz widzów. Fabuła nie jest jakaś skomplikowana, ale trzeba przyznać, że niezwykle wciągająca - opowiada o zaginięciu 5-letniego chłopca z bogatej dzielnicy Chicago.

Zrobilibyśmy wszystko dla naszych dzieci. Wszystko. twierdzi Marisa Irvine (Sarah Snook), zdesperowana matka, główna bohaterka serialu.

I ma rację, dla dobra swojego syna, zaginionego Milo, nie ma poświęcenia, którego by odmówiła, żadnego desperackiego kroku, którego by nie podjęła, jeśli tylko byłoby to konieczne, aby zapewnić mu bezpieczeństwo.

"To jej wina" na szczycie rankingu oglądalności w Polsce

Serial cieszy się coraz większą popularnością w Polsce, z dnia na dzień pnąc się w górę na liście najchętniej oglądanych tytułów.

Nie ma się właściwie do dziwić. Widzowie dostali to, co lubią najbardziej - pełną zwrotów akcji, zagadkę. To rzetelnie wciągająca opowieść, uzbrojona w krzepiące spostrzeżenia na temat matczynego poczucia winy i ojcowskiej arogancji. Przez chwilę wydaje się nawet, że to, co naprawdę stało się z Milo, nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Od chwili, gdy Marissa przyjeżdża odebrać go z zabawy i orientuje się, że zniknął, natychmiastowym odruchem wszystkich (policji, społeczności, rodziny) jest zwrócenie uwagi, że to ona nie była wystarczająco uważna. I chyba na tym nieco przewrotnym podejściu do całego tematu, polega cała atrakcyjność serialu "To jej wina".