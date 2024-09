Nowy islandzki kryminał, którego nie można przegapić. Majstersztyk

Tak mrocznie i mroźno to dawno nie było w islandzkim Reykjaviku. SkyShowtime naszykował niesamowity thiller dla swoich użytkowników. Fani kryminałów będą zachwyceni.

The Darkness to nowy islandzki kryminał, który wjedzie wkrótce na platformę SkyShowtime. Przypadnie ona do gustu zwłaszcza miłośnikom kryminałów oraz produkcji skandynawskich. Zapowiada się kawał dobrej rozrywki, bo nie ma tu właściwie czego popsuć. Miniserial oparty został na bestsellerowej serii thillerów Ragnara Jonassona, o tym samym tytule. Sama produkcja jest właściwie anglojęzyczna, ale całość nakręcono w klimatycznym Reykjaviku. Obsada kusi oskarowymi nazwiskami, nie brakuje ich też za kamerą. Reżyserem jest Lasse Hallstrom, który ma na swoim koncie takie filmy jak: Czekolada, Co Gryzie Gilberta Grape'a. Jeśli chodzi o produkcje telewizyjne, to The Darkness jest pierwsze w jego karierze.

The Darkness - o czym jest?

Serial skupia się na losach niepokornej detektywki Huldy Hermannsdottir, która ma do rozwikłania sprawę morderstwa, jednocześnie zmagając się z własnymi traumami. Kobieta jest zdeterminowana, aby znaleźć mordercę i przejść w końcu na upragnioną emeryturę. Do pomocy przydzielony jej zostaje młodszy partner, do którego początkowo nie jest przekonana.

Serial składa się z 6 odcinków. Premiera jest wyznaczona na 1 listopada 2024, na platformie SkyShowtime.

Zobacz: Bestia - niekonwencjonalny film science fiction. Lepiej nie przegapić

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: SkyShowtime

Źródło tekstu: SkyShowtime