Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 7 listopada 2021

Nie wiecie co obejrzeć w wolny wieczór? Szukacie nowości? Specjalnie dla was prezentujemy najlepsze premiery filmów i seriali w serwisie Netflix. Przejrzyjcie z nami mijający tydzień.

Piątego listopada na w serwisie Netflix pojawił się trzeci sezon produkcji Narcos: Meksyk. Zobaczymy zatem agentów rządowych, którzy balansują na granicy prawa, węszących wszędzie dziennikarzy i nowe pokolenie narkotykowych bossów. Oni wszyscy spróbują postawić na swoim.

Lubicie seriale pełne intryg? Doskonale się składa, bo tego samego dnia pojawił się pierwszy sezon serialu Glória. Tym razem przeniesiemy się ze świata hiszpańskojęzycznego do Portugalii. W 1968 roku w wiosce Glória do Ribatejo roi się od szpiegów, kłamstw i tajemnic. Inżynier z Radia Wolna Europa próbuje zmienić przebieg zimnej wojny w Portugalii.

Również piątego listopada pojawił się film Miłość na dystans. Związki na odległość to dzisiaj już absolutna norma. Zwykle to jednak początkowy ich etap. Co kiedy w ten sposób funkcjonują małżeństwa? Nowożeńcy, którzy z powodów zawodowych muszą mieszkać daleko od siebie, mierzą się z mniej i bardziej zabawnymi wyzwaniami, jakie niesie małżeństwo na odległość.

Czy wszystko na Netfliksie pojawiło się jednego dnia? Na szczęście nie. Pierwszego dnia miesiąca pojawił się film Rodzina Clausów. Tak, to już czas na świąteczne filmy. Kiedy jego dziadka dopada choroba, nienawidzący świąt Jules poznaje magiczne dziedzictwo swojej rodziny i dowiaduje się, że tylko on może uratować Boże Narodzenie.

Źródło zdjęć: unsplash, wł

Źródło tekstu: Netflix, wł