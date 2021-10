Netflix: jaki film na weekend? 23 - 24 października 2021

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobacz co warto obejrzeć.

Teorii spiskowych jest wiele, ale wśród tych absurdalnych ukryte są te prawdziwe. Te, których naprawdę nie mamy odkryć i zadowolić się wyśmiewaniem tych kuriozalnych. Zdajemy sobie z tego sprawę. Wiedzą to też pracownicy kreskówki Korporacja Konspiracja. Zrobią oni wszystko, byle ludzie nigdy nie odkryli, że te wszystkie teorie spiskowe są... prawdziwe. Oglądać możemy ten tytuł od wczoraj.

Wczoraj pojawił się też kolejny sezon serialu Locke & Key. Zobaczymy kolejne, coraz mroczniejsze przygody rodzeństwa, które po śmierci ojca zamieszkało w jego domu. Tam znaleźli wiele tajemniczych kluczy i pasujących do nich dziurek. Magiczny serial sensacyjny na podstawie powieści graficznej Joego Hilla i Gabriela Rodrigueza.

Kolejny polecany serial również pojawił się wczoraj. To czwarty sezon serialu Dynastia. W tym sezonie: ślub, pogrzeb, nowy członek rodziny i — jak zawsze u Colbych i Carringtonów — cała masa dramatów. Walka między dwoma rodami musi wiecznie trwać.

Wampiry to klasyka horroru, a skoro mamy straszdziernik, to muszą być i one. W środę pojawił się film Nocne kły. Nocą do samochodu młodego kierowcy wsiadają dwie tajemnicze kobiety. Gdy mężczyzna poznaje prawdziwe oblicze swoich pasażerek, musi walczyć o życie...

