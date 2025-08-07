Rewolucyjny GPT-5 już dostępny. Również dla darmowych użytkowników

OpenAI oficjalnie zaprezentowało swój najnowszy i najbardziej zaawansowany model sztucznej inteligencji - GPT-5. Po roku oczekiwań i licznych spekulacji, nowe rozwiązanie trafiło do wszystkich użytkowników ChatGPT oraz deweloperów. Dostajemy zauważalne usprawnienia w zakresie rozumowania, trafności odpowiedzi i szybkości działania, a interakcja zbliża się do rozmowy z ekspertem najwyższej klasy.

GPT-5 stanowi podwaliny pod AGI planowane na 2027 rok

Jedną z kluczowych innowacji w GPT-5 jest uproszczone doświadczenie użytkownika. Zamiast przełączać się między różnymi modelami, GPT-5 działa jako spójny system, wykorzystując inteligentny mechanizm routingu, który automatycznie aktywuje bardziej zaawansowane tryby przetwarzania w odpowiedzi na skomplikowane zapytania.

Dzięki temu użytkownicy nie muszą ręcznie wybierać konkretnego modelu, co znacznie zwiększa wygodę i efektywność pracy. Dla deweloperów OpenAI oferuje trzy warianty dostępu do API: GPT-5, GPT-5 Mini i GPT-5 Nano - każdy zoptymalizowany pod kątem różnych potrzeb wydajnościowych, zasobów sprzętowych i ograniczeń kosztowych.

Nowy model wyróżnia się także w zastosowaniach branżowych. Sam Altman przekonuje, że GPT-5 to obecnie najlepszy model na świecie, jeśli chodzi o tworzenie tekstów, programowanie i zastosowania w sektorze opieki zdrowotnej. Wprowadzono również większy poziom personalizacji - użytkownicy mogą dostosowywać styl odpowiedzi, wybierając np. tryb "Słuchacza" czy nawet "Cynika", a także zmieniać kolory interfejsu.

Dodatkowo ulepszone mechanizmy bezpieczeństwa zapewniają bardziej wyważone odpowiedzi. W przypadku niepewnych tematów GPT-5 nie odrzuca zapytań, lecz generuje tzw. "bezpieczne odpowiedzi", które dostarczają potrzebnych informacji bez przekraczania granic odpowiedzialności.

GPT-5 zachowuje wszystkie możliwości GPT-4o, oferując jednocześnie szybsze i bardziej responsywne działanie. Model potrafi analizować i przetwarzać wiele formatów danych, co czyni go uniwersalnym asystentem przy różnych typach zadań.

Użytkownicy darmowej wersji ChatGPT będą mogli korzystać z pełnego modelu do osiągnięcia limitu zapytań - po jego przekroczeniu system automatycznie przełączy ich na wersję GPT-5 Mini, czyli lżejszy wariant. Płatni użytkownicy otrzymają pełny, nieograniczony dostęp do możliwości GPT-5. Rozwiązanie jest dostępne od dziś i stanowi jedno z najbardziej inkluzywnych wdrożeń w historii OpenAI.