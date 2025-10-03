Sprzęt

Dodał dodatkowe chłodzenie do iPhone 17 Pro Max. Rezultaty przechodzą wszelkie oczekiwania

Raczej nie jest tajemnicą, że im lepsze chłodzenie na, tym więcej może sobie pozwolić procesor. Jednak jeden z użytkowników iPhone 17 Pro Max przesadził.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 16:16
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Dodał dodatkowe chłodzenie do iPhone 17 Pro Max. Rezultaty przechodzą wszelkie oczekiwania

Apple wedle oficjalnego komunikatu twierdzi, że zrezygnowało z tytanu na rzecz aluminium właśnie w celu lepszego odprowadzania ciepła. Użytkownik reddita TK-Tronix poszedł jednak o krok dalej. A właściwie to o kilka korków zbyt daleko. Całe plecki smartfona pokrył układami chłodzenia dedykowanymi dla nośników SSD, aby obniżyć temperaturę smartfona bez ingerencji w jego wewnętrzną budowę.

Dalsza część tekstu pod wideo

Dodał chłodzenie do iPhone 17 Pro Max

Co jednak dała ta modyfikacja? Zaskakująco dużo. Przynajmniej w teście 3DMark Steel Nomad Light Unlimited. Wariant bez modyfikacji zapewnił punkty w przedziale 1608–2318 przy stabilności 69,4%. Smartfon zmodyfikowany przes TK-Tronix wykręcił przedział punktowy 2455–2712. Co więcej, oferował przy tym aż 90,5% stabilności.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 512GB 6.5" 120Hz Jasne złoto
0 zł
6299 zł - najniższa cena
Kup teraz 6299 zł
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Różowy
Smartfon APPLE iPhone 16 5G 128GB 6.1" Różowy
0 zł
3399 zł - najniższa cena
Kup teraz 3399 zł
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Czarny
Smartfon APPLE iPhone 15 Plus 5G 512GB 6.7" Czarny
-500.99 zł
5499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4999 zł
Advertisement

Co z tego wynika? Że w testach syntetycznych chłodzenie robi olbrzymią różnicę. Ta jednak będzie raczej niezauważalna dla standardowej obsługi smartfona. Dodatkowo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś korzystał ze smartfona z takim pakietem radiatorów.

Image
telepolis
#Apple iPhone iPhone 17 Pro Max
Zródła zdjęć: reddit / TK-Tronix
Źródła tekstu: reddit / TK-Tronix