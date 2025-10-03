Dodał dodatkowe chłodzenie do iPhone 17 Pro Max. Rezultaty przechodzą wszelkie oczekiwania
Raczej nie jest tajemnicą, że im lepsze chłodzenie na, tym więcej może sobie pozwolić procesor. Jednak jeden z użytkowników iPhone 17 Pro Max przesadził.
Apple wedle oficjalnego komunikatu twierdzi, że zrezygnowało z tytanu na rzecz aluminium właśnie w celu lepszego odprowadzania ciepła. Użytkownik reddita TK-Tronix poszedł jednak o krok dalej. A właściwie to o kilka korków zbyt daleko. Całe plecki smartfona pokrył układami chłodzenia dedykowanymi dla nośników SSD, aby obniżyć temperaturę smartfona bez ingerencji w jego wewnętrzną budowę.
Dodał chłodzenie do iPhone 17 Pro Max
Co jednak dała ta modyfikacja? Zaskakująco dużo. Przynajmniej w teście 3DMark Steel Nomad Light Unlimited. Wariant bez modyfikacji zapewnił punkty w przedziale 1608–2318 przy stabilności 69,4%. Smartfon zmodyfikowany przes TK-Tronix wykręcił przedział punktowy 2455–2712. Co więcej, oferował przy tym aż 90,5% stabilności.
Co z tego wynika? Że w testach syntetycznych chłodzenie robi olbrzymią różnicę. Ta jednak będzie raczej niezauważalna dla standardowej obsługi smartfona. Dodatkowo nie wyobrażam sobie, żeby ktoś korzystał ze smartfona z takim pakietem radiatorów.