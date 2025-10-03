iMessage ma problemy po aktualizacji. Oto jak je rozwiązać
Aktualizacja do iOS 26 nie okazała się dla wszystkich całkowicie bezbolesna.
Sporo osób narzeka na problemy z niedziałającym iMessage. Te objawiają się na dwa sposoby: albo niemożliwym jest wysyłanie i odbieranie wiadomości, albo są one wysyłane wyłącznie jako SMS-y. Problem jest niezwykle poważny, ale jednocześnie nie jest powszechny. Wynika on natomiast z bałaganu w naszych iPhone.
iOS 26 problemy z iMessage i jak je rozwiązać
Apple wydało instrukcje dotyczące rozwiązania problemów. Te mają wynikać z posiadania w urządzeniu nieaktywnej karty SIM lub eSIM o tym samym numerze, na który mają przychodzić SMS-y. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw zaktualizować iOS do najnowszej wersji oznaczonej numerem 26.0.1. Aby to zrobić, należy wejść w: Ustawienia -> Uaktualnienia -> Uaktualnij teraz. Następnie, po zakończeniu procesu aktualizacji wystarczy wyjąć nadmiarową kartę SIM, wysuwając tackę.
Jeśli natomiast mowa jest o eSIM, to wejdź do Ustawienia -> Sieć komórkowa i sprawdź, czy zapisane numery się dublują. Jeśli tak, to wybierz przy tym numerze opcję usuń eSIM. Następnie wejdź do Ustawienia -> Aplikacje -> Wiadomości i przełącz opcję iMessage na zieloną. To powinno rozwiązać problem.