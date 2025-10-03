Oprogramowanie

iMessage ma problemy po aktualizacji. Oto jak je rozwiązać

Aktualizacja do iOS 26 nie okazała się dla wszystkich całkowicie bezbolesna.

iMessage ma problemy po aktualizacji. Oto jak je rozwiązać

Sporo osób narzeka na problemy z niedziałającym iMessage. Te objawiają się na dwa sposoby: albo niemożliwym jest wysyłanie i odbieranie wiadomości, albo są one wysyłane wyłącznie jako SMS-y. Problem jest niezwykle poważny, ale jednocześnie nie jest powszechny. Wynika on natomiast z bałaganu w naszych iPhone.

iOS 26 problemy z iMessage i jak je rozwiązać

Apple wydało instrukcje dotyczące rozwiązania problemów. Te mają wynikać z posiadania w urządzeniu nieaktywnej karty SIM lub eSIM o tym samym numerze, na który mają przychodzić SMS-y. Aby rozwiązać ten problem, należy najpierw zaktualizować iOS do najnowszej wersji oznaczonej numerem 26.0.1. Aby to zrobić, należy wejść w: Ustawienia -> Uaktualnienia -> Uaktualnij teraz. Następnie, po zakończeniu procesu aktualizacji wystarczy wyjąć nadmiarową kartę SIM, wysuwając tackę. 

Jeśli natomiast mowa jest o eSIM, to wejdź do Ustawienia -> Sieć komórkowa i sprawdź, czy zapisane numery się dublują. Jeśli tak, to wybierz przy tym numerze opcję usuń eSIM. Następnie wejdź do Ustawienia -> Aplikacje -> Wiadomości i przełącz opcję iMessage na zieloną. To powinno rozwiązać problem.

