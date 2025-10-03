Przerobiła Game Boy Lego na prawdziwą konsolę i to bez emulacji

A przynajmniej jedna osoba, czyli użytkowniczka Twittera podpisująca się jako natalie_thenerd. Ta przerobiła Game Boya Lego na prawdziwego Game Boya : takiego, który potrafi odczytywać kartridże i nie wykorzystuje nawet grama emulacji.

Game Boy z Game Boy Lego

Jak to możliwe? Otóż wsadzenie oryginalnej elektroniki z Game Boya do obudowy lego nie jest możliwe, ponieważ brakuje w niej miejsca. Natalie podeszła jednak do tematu niezwykle ambitnie i przygotowała zupełnie nowe PCB, na którym umieściła oryginalne chipy z konsoli Nintendo , jednak znacznie ciaśniej upakowane na płytce.

Wewnątrz zmieściła także ekran LCD, oraz gniazdo na kartridże, chociaż jak sama przyznała, wymagało to usunięcie części klocków z wnętrza urządzenia. Czy projekt jest już gotowy? W żadnym wypadku. Pozostaje jeszcze jeden, poważny brak, jakim są funkcjonalne przyciski. Te, chociaż w zestawie klocków są klikalne, to nie mają w sobie elektroniki pozwalającej na sterowanie ekranem. Ten problem Natalie zamierza jednak rozwiązać dzięki drukarce 3D. Sam projekt jest jednak niezwykle efektowny. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę, że został przygotowany w mniej, niż jeden dzień od premiery zestawu.