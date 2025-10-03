Liczby nie pozostawiają złudzeń. Chrome praktycznie nie ma konkurencji

W dużym skrócie: rynek przeglądarek internetowych to Chrome, długo nic, Safari, długo nic i cała reszta. A jak to wygląda w praktyce? Otóż udział Chrome w rynku jest niesłabnący, a nawet ostatnio nieco się umocnił. Przeglądarka ta ma aż 71,77% światowego rynku. I o dziwo to głównie zasługa komputerów osobistych. Dane uwzględniające same PC wskazują na 73,65% udziałów Chrome, a dla smartfonów statystyka ta spada do 70,98%. Tak czy siak, Chrome dominuje w każdej kategorii. Nawet wśród tabletów radzi sobie najlepiej, chociaż tu ma już tylko 47,97% udziałów w rynku.

Drugie miejsce w zestawieniu wszystkich platform ma Safari. Mowa tu o wyniku 13,9%. To głównie zasługa iPhone, ponieważ na smartfonach mowa jest o 19,52%, kiedy na komputerach osobistych to jedynie 5,73%. Świetnie też Safari wypada na tabletach. Tu mamy 31,2% rynku. Godne uwagi jest także Edge – 5,73% dla całego rynku i 10,43% dla PC. Warto także wspomnieć o przeglądarce Opera: ta ma 1,74% rynku dla wszystkich kategorii, 2,12% udziałów w rynku PC, 1,1% na tabletach i 1,48% na smartfonach.

Rynek przeglądarek w Polsce

W naszym kraju sytuacja wygląda jednak już o wiele ciekawiej. Owszem, Chrome jest liderem i ma pod sobą 60,84% rynku. Jednak na drugim miejscu jest już Opera, która zagarnęła 13,59% rynku. Ostatnie miejsce okupuje Safari z 9,41% rynku. Jeśli jednak uwzględnimy same PC, robi się bardziej interesująco. Chrome ma w tym przypadku 56,47% udziałów. Opera zgarnia natomiast 20,73% rynku. Trzecie miejsce zajmuje Firefox z wynikiem 9,17%. Natomiast Safari wypada daleko poza podium z 2,29% udziałów w rynku.

W przypadku smartfonów mamy mocniejszą dominację Chrome: 67,83%. Tu też odkuwa się Safari, które ma 20,97% rynku. Podium zamyka Samsung Internet z 5,2%. Opera ma natomiast 2,11%. Jak widać, silną pozycję zawdzięcza ona komputerom PC.