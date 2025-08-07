Galaxy Watch8 zmienia zasady gry. Zegarek mierzy nie tylko liczy kroki

Zdrowie to nie tylko brak choroby. Galaxy Watch8 to rozumie

Systemy ochrony zdrowia koncentrują się głównie na leczeniu. W takim świecie Galaxy Watch8 przynosi powiew świeżości. Samsung proponuje inne podejście – prewencję opartą na danych z czujników, które nosimy na nadgarstku. Jak wyjaśnia koreański producent, to nie tylko smart-zegarek. To prywatny doradca zdrowotny, który może pomóc zadbać o organizm użytkownika, zanim będzie za późno.

Ciche zagrożenia pod kontrolą

Jedną z najciekawszych nowości w Galaxy Watch8 jest wykrywanie pobudzeń ektopowych. To rodzaj "niepokornych" uderzeń serca, które pochodzą spoza naturalnego rozrusznika (węzła SA). Często nie dają żadnych objawów, ale mogą prowadzić do groźnych arytmii, udaru czy niewydolności serca. Dzięki ulepszonemu EKG, zegarek potrafi je wyłapać wcześniej, niż zrobi to lekarz podczas rutynowego badania.

Drugim przełomem jest analiza obciążenia naczyniowego podczas snu. Galaxy Watch8 śledzi przepływ krwi i sztywność naczyń krwionośnych, co pozwala zorientować się, jak nasze nawyki – dieta, stres czy sen – wpływają na układ krążenia. To kolejny krok w kierunku wykrywania zagrożeń, zanim dadzą o sobie znać.

Czujniki, które pomagają zmieniać styl życia

Nowy zegarek Samsunga nie tylko ostrzega – potrafi też motywować do lepszych wyborów. Pomaga w tym nowy Indeks Antyoksydacyjny, który mierzy poziom karotenoidów w skórze. Związki te świadczą o spożyciu warzyw i owoców. Wystarczy 5 sekund, by uzyskać wynik od 0 do 100 i zobaczyć, czy nasz organizm faktycznie korzysta na tym, co jemy. Dowiemy się również, jaki wpływ ma na nas stres, słońce czy alkohol.

Kolejna nowość to osobiste wskazówki dotyczące godziny snu. Galaxy Watch8 śledzi nasz rytm dobowy i "presję snu", czyli poziom zmęczenia. Później – jak w równaniu matematycznym – wylicza, kiedy najlepiej pójść spać, by obudzić się wypoczętym. Rozwiązanie to zostało opracowane wspólnie z KAIST i przetestowane klinicznie w Samsung Medical Center.

Nowa definicja zegarka zdrowotnego

Innowacyjne czujniki firmy Samsung wyznaczają nowy standard w profilaktyce. Seria Galaxy Watch8 pomaga ujednolicić wzorce, ujawnić ukryte zagrożenia i dostarczyć przydatne informacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz z wyprzedzeniem chronić swoje zdrowie. Samsung nie tylko na nowo definiuje to, co może zrobić smartwatch dzisiaj, ale także przyspiesza kolejną falę przełomowych rozwiązań w zakresie profilaktyki zdrowotnej na przyszłość. chwalą się Koreańczycy