Szykujesz skromnego sylwestra? Ten 30-watowy głośnik kupisz za 111 zł

Tu natomiast mamy coś, co nada się idealnie, czyli 30-watowy głośnik 3mk Fuego za 111 zł. Najlepiej zaś kupić dwa i wydać 222 zł. Dlaczego? A to bardzo proste: ponieważ można je sparować w funkcji TWS i grają one wtedy w formacie stereo. Cena, jak za taki zestaw wydaje się wtedy i tak absurdalnie niska.

3mk Fuego

Same głośniki mimo niskiej ceny w promocji trudno nazwać tanimi pod względami możliwości. Mamy tu baterie, które powinny wytrzymać do 12 godzin słuchania muzyki, a także odporność na wodę w ramach normy IPX7. Nie straszne im więc deszcze, ulewy, ani nawet kąpiele. Tym samym na sylwester dla morsów, również się nadają.

Dodatkowo działają one w systemie 1.1, z czego niskie tony obsługuje głośnik 20 W, a wysokie 10 W. Basu więc również nam nie zabraknie. A wszystko to za 111 zł / sztuka.