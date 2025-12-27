Sprzęt

Szykujesz skromnego sylwestra? Ten 30-watowy głośnik kupisz za 111 zł

Nie ma niczego złego w spędzaniu sylwestra w domu w mniejszym gronie, ale nawet wtedy warto zadbać o nagłośnienie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 21:11
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Telepolis.pl
Szykujesz skromnego sylwestra? Ten 30-watowy głośnik kupisz za 111 zł

Tu natomiast mamy coś, co nada się idealnie, czyli 30-watowy głośnik 3mk Fuego za 111 zł. Najlepiej zaś kupić dwa i wydać 222 zł. Dlaczego? A to bardzo proste: ponieważ można je sparować w funkcji TWS i grają one wtedy w formacie stereo. Cena, jak za taki zestaw wydaje się wtedy i tak absurdalnie niska.

Dalsza część tekstu pod wideo
3mk Fuego Najlepiej kupić dwa

3mk Fuego

Same głośniki mimo niskiej ceny w promocji trudno nazwać tanimi pod względami możliwości. Mamy tu baterie, które powinny wytrzymać do 12 godzin słuchania muzyki, a także odporność na wodę w ramach normy IPX7. Nie straszne im więc deszcze, ulewy, ani nawet kąpiele. Tym samym na sylwester dla morsów, również się nadają.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Głośnik mobilny JBL Charge 6 Niebieski
Głośnik mobilny JBL Charge 6 Niebieski
0 zł
539 zł - najniższa cena
Kup teraz 539 zł
Głośnik mobilny SQUEAK BeatBoxer SQ1000 Radio FM
Głośnik mobilny SQUEAK BeatBoxer SQ1000 Radio FM
0 zł
157.87 zł - najniższa cena
Kup teraz 157.87 zł
Głośnik mobilny GEMBIRD SPK-BT-LED-08S Czarny
Głośnik mobilny GEMBIRD SPK-BT-LED-08S Czarny
0 zł
65.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 65.99 zł
Advertisement

Dodatkowo działają one w systemie 1.1, z czego niskie tony obsługuje głośnik 20 W, a wysokie 10 W. Basu więc również nam nie zabraknie. A wszystko to za 111 zł / sztuka.

3mk Fuego Najlepiej kupić dwa

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Image
telepolis
3mk Głośniki bluetooth 3mk Fuego
Zródła zdjęć: 3mk