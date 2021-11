Netflix - co pojawiło się w tym tygodniu? 14 listopada 2021

Nie wiecie co obejrzeć w wolny wieczór? Szukacie nowości? Specjalnie dla was prezentujemy najlepsze premiery filmów i seriali w serwisie Netflix. Przejrzyjcie z nami mijający tydzień.

Jak dobrze umiecie kłamać? Jak to w życiu bywa, dobre kłamstwo potrafi bardzo pomóc. Bardzo opłaca się też zwyczajne zaufanie odpowiedniej osobie. Przekonają się o tym osoby biorące w reality show Miłość i kłamstwa. Zobaczymy, jak sześć par kontrolowanych przez nowoczesne urządzenia umiejące wyczytać kłamstwo z oczu walczy o wysoką nagrodę za prawdę i zaufanie. Pozycja pojawiła się w czwartek.

Lubicie wszelkie programy opowiadające o rozmaitych cudeńkach zalegających na strychach? Doskonale się składa, bo na Netfliksie zadebiutował program Radiowa giełda. W lokalnej rozgłośni w Tennessee kolekcjonerzy aut, komiksów i szpetnych figurek klaunów nadstawiają uszu polują na prawdziwe skarby. Oglądać giełdę można od wtorku.

Czasami naszym największym sojusznikiem może się okazać dotychczasowy wróg. Przekonuje się o tym członek FBI, którego jedyną szansą na pokonanie sprytnej oszustki jest złodziej dzieł sztuki. Dotychczas to on był jego celem, teraz muszą współpracować. O nieprawdopodobnym wcześniej sojuszu opowiada film Czerwona nota. Pojawił on się w serwisie Netflix w piątek.

Przed jeszcze większymi problemami stanie nastolatek z filmu 7 więźniów. Chce on uciec od handlarza ludźmi, ale wymaga to trudnych wyborów. Będzie musiał on wybrać między swoim sumieniem a wolą przetrwania. Przekonać się możemy już od czwartku.

