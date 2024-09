Na Netflixie zadebiutuje nowy polski fim. Zwiastun to petarda!

Polskie premiery na Netflixie zawsze wzbudzają ogromne zainteresowanie oraz wywołują szereg emocji. Dlatego niezmiernie nas cieszy fakt, że wkrótce Netflix zaskoczy nas kolejną tego typu nowością.

Kolejną polską nowością, obok filmu Bokser, jaka wkrótce pojawi się na platformie jest film Napad, z Olafem Lubaszenko w roli głównej oraz Magdaleną Boczarską. Aktor wcieli się, tym razem, w postać wydalonego z służby policjanta. W sieci właśnie pojawił się zwiastun. Premiera filmu na Netflixie odbędzie się 16 października.

Napad - klika słów o fabule

Napad przenosi nas do początków lat 90. Wydalony z służby policyjnej bohater otrzymuje szansę przywrócenia swojego dawnego życia i zrehabilitowania się w oczach kierownictwa. Musi tylko spełnić jeden warunek - rozwiązać sprawę napadu na bank. A ponieważ cała ta sprawa przybiera nieoczekiwany obrót i nie jest na rękę rządowi, musi on działać szybko. Jak to w każdym tego typu filmie, nie działa on w pojedynkę, ale do tego karkołomnego zadania ma przydzieloną młodą atrakcyjną policjantkę.

Film jest kontynuacją współpracy platformy streamingowej z Michałem Gazdą, reżyserem Znachora.

Czy warto czekać na tę nowość? Trzeba przyznać, że zwiastun oraz opis filmu zapowiadają się obiecująco.

