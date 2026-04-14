Był prawdziwą sensacją Netflixa. 2. sezon może być jeszcze lepszy

Strzelaniny, ucieczki i wartka akcja

Wszyscy, którzy relaksują się przy tego typu kinie sensacyjnym, mają powody do radości - polski hit Netflixa powróci na nasze ekrany. Netflix właśnie obwieścił, że dobiegają końca zdjęcia do drugiego sezonu "Idź przodem, bracie". Za reżyserię serialu odpowiada Agnieszka Terpińska, znana z produkcji "Porządny człowiek" (pierwszy sezon reżyserował Maciej Pieprzyca). Jak wynika z zamieszczonej zapowiedzi, w rolach głównych nadal zobaczymy Piotra Witkowskiego i Konrada Eleryka. W obsadzie będą także pewne niespodzianki. Na ekranie zobaczymy Agnieszkę Grochowską, Michalinę Łabacz, Łukasza Simlata, Piotra Żurawskiego oraz Mirosława Kropielnickiego.

Kontynuacja ma zamiar zaskoczyć widzów jeszcze większym rozmachem, a także jeszcze bardziej angażującą historią, jaka będzie miała miejsce rok po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Z tego, co widzowie mogli zapamiętać - serial miał swoje wady, ale generalnie bardzo dobrze się go oglądało i tworzył spójną, sensacyjną, całość.

Pierwszy sezon opowiadał losy Oskara "Gwiazdy" ( w tej roli Piotr Witkowski) członka elitarnej jednostki taktycznej. Bohater doznał ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej, co poskutkowało tym, że jego kolega stracił życie, i z tego powodu został wydalony z służby. Co gorsza, w życiu prywatnym bohatera też nie było sielankowo, został zmuszony spłacić horrendalnie wysokie długi ojca. Aby wszystkiemu podołać, zatrudnił się jako ochroniarz w galerii handlowej.

Rok po wydarzeniach, z jakimi mieliśmy do czynienia w 1. sezonie, los ponownie splata drogi Oskara (Piotr Witkowski), jego szwagra Sylwka (Konrad Eleryk), a także bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk). Umowa z gangsterem nie wróży niczego dobrego, zatem możemy być pewni, że sensacji nie zabraknie także i tym razem.