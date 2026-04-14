Telewizja i VoD

Był prawdziwą sensacją Netflixa. 2. sezon może być jeszcze lepszy

"Idź przodem, bracie" to polski sensacyjny serial Netflixa, który już od samego początku dobrze rokował. To nieskomplikowane kino gatunkowe w stosunkowo szybkim czasie, zaskoczyło oglądalnością. Do tego stopnia, że Netflix postanowił zaprosić widzów na 2. sezon hitu.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO)
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Strzelaniny, ucieczki i wartka akcja

Wszyscy, którzy relaksują się przy tego typu kinie sensacyjnym, mają powody do radości - polski hit Netflixa powróci na nasze ekrany. Netflix właśnie obwieścił, że dobiegają końca zdjęcia do drugiego sezonu "Idź przodem, bracie". Za reżyserię serialu odpowiada Agnieszka Terpińska, znana z produkcji "Porządny człowiek" (pierwszy sezon reżyserował Maciej Pieprzyca). Jak wynika z zamieszczonej zapowiedzi, w rolach głównych nadal zobaczymy Piotra Witkowskiego i Konrada Eleryka. W obsadzie będą także pewne niespodzianki. Na ekranie zobaczymy Agnieszkę Grochowską, Michalinę Łabacz, Łukasza Simlata, Piotra Żurawskiego oraz Mirosława Kropielnickiego. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Kontynuacja ma zamiar zaskoczyć widzów jeszcze większym rozmachem, a także jeszcze bardziej angażującą historią, jaka będzie miała miejsce rok po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Z tego, co widzowie mogli zapamiętać - serial miał swoje wady, ale generalnie bardzo dobrze się go oglądało i tworzył spójną, sensacyjną, całość. 

Pierwszy sezon opowiadał losy Oskara "Gwiazdy" ( w tej roli Piotr Witkowski) członka elitarnej jednostki taktycznej. Bohater doznał ataku paniki podczas ważnej akcji policyjnej, co poskutkowało tym, że jego kolega stracił życie, i z tego powodu został wydalony z służby. Co gorsza, w życiu prywatnym bohatera też nie było sielankowo, został zmuszony spłacić horrendalnie wysokie długi ojca. Aby wszystkiemu podołać, zatrudnił się jako ochroniarz w galerii handlowej. 

Rok po wydarzeniach, z jakimi mieliśmy do czynienia w 1. sezonie, los ponownie splata drogi Oskara (Piotr Witkowski), jego szwagra Sylwka (Konrad Eleryk), a także bezwzględnego gangstera Damiana (Marcin Kowalczyk). Umowa z gangsterem nie wróży niczego dobrego, zatem możemy być pewni, że sensacji nie zabraknie także i tym razem. 

Premiera 2. sezonu serialu "Idź przodem, bracie" została zaplanowana na 2027 rok. 

telepolis
Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix