Niesamowite, że ten serial ma już 22 sezony. Bedzie kolejny

"Grey's Anatomy: Chirurdzy" - kultowy serial medyczny

ABC potwierdziło, że serial nadal będzie emitowany w jego ramówce, ale to nie koniec dobrych wiadomości. W 2026-27 powstanie kolejny, już 23. sezon tego medycznego tasiemca. Po tym jak zadebiutuje na kanale ABC, w drugiej kolejności pojawi się na Disney+. Tym sposobem największy hit ostatnich lat, przedłuża swój rekord emisji. A nie ma co ukrywać - to najdłużej emitowany serial medyczny w historii telewizji.

Szczegóły fabularne 23. sezonu nie są jeszcze dokładnie znane, ale wieść niesie, że zabraknie w nim dwójki weteranów - Teddy'ego (Kim Raver) oraz Owena (Kevin McKidd).

22. sezon "Chirurgów" zadebiutował na Disney+ 12 marca 2026. Można go także oglądać na kanale FX HD co piątek (emisja o 22:00, w piątek 3 kwietnia, zostanie wyemitowany już 5. odcinek). Nawet nie porywamy się na to, aby jakoś dokładniej streścić, co wydarzyło się w sezonach poprzednich. A wszyscy, którzy śledzą z wypiekami na twarzy, losy lekarzy z Grey Sloan Memorial, z pewnością potwierdzą, że emocji w poprzednich sezonach nie zabrakło. W najnowszym, dowiemy się, kto przeżył po wybuchu gazu w budynku.

W dniu premiery na Disney+, został wyemitowany jeden odcinek, a kolejne są wypuszczane co tydzień. Na całość sezonu składa się 18 epizodów.