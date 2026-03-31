Niesamowite, że ten serial ma już 22 sezony. Bedzie kolejny

Najwyraźniej, istnieją seriale, które nigdy nam się nie znudzą. Te medyczne, mają to do siebie, że wciągają widzów bez reszty (spójrzmy chociażby na hit HBO Max - "The Pitt"). "Chirurdzy", bo o nich mowa, liczą sobie już 22 sezonów. A teraz okazało się, że zostaną przedłużeni jeszcze o kolejny.

"Grey's Anatomy: Chirurdzy" - kultowy serial medyczny 

ABC potwierdziło, że serial nadal będzie emitowany w jego ramówce, ale to nie koniec dobrych wiadomości. W 2026-27 powstanie kolejny, już 23. sezon tego medycznego tasiemca. Po tym jak zadebiutuje na kanale ABC, w drugiej kolejności pojawi się na Disney+. Tym sposobem największy hit ostatnich lat, przedłuża swój rekord emisji. A nie ma co ukrywać - to najdłużej emitowany serial medyczny w historii telewizji.

Szczegóły fabularne 23. sezonu nie są jeszcze dokładnie znane, ale wieść niesie, że zabraknie w nim dwójki weteranów - Teddy'ego (Kim Raver) oraz Owena (Kevin McKidd). 

22. sezon "Chirurgów" zadebiutował na Disney+ 12 marca 2026. Można go także oglądać na kanale FX HD co piątek (emisja o 22:00, w piątek 3 kwietnia, zostanie wyemitowany już 5. odcinek). Nawet nie porywamy się na to, aby jakoś dokładniej streścić, co wydarzyło się w sezonach poprzednich. A wszyscy, którzy śledzą z wypiekami na twarzy, losy lekarzy z Grey Sloan Memorial, z pewnością potwierdzą, że emocji w poprzednich sezonach nie zabrakło. W najnowszym, dowiemy się, kto przeżył po wybuchu gazu w budynku. 

W dniu premiery na Disney+, został wyemitowany jeden odcinek, a kolejne są wypuszczane co tydzień. Na całość sezonu składa się 18 epizodów. 

Na platformie Disney+ można obejrzeć 22 sezony serialu "Chirurdzy". 22 sezon serialu jest także emitowany na kanale FX HD.

Źródła tekstu: deadline, Disney