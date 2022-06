ARTE.tv teraz także po ukraińsku

ARTE.tv to bezpłatna platforma streamingowa, udostępniająca europejskie reportaże i koncerty między innymi w języku polskim. Ukraińcy mieszkający w Polsce znajdą tam również treści w języku ukraińskim lub z napisami w tym języku.

Inwazja wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę nie tylko oszołomiła Europę, ale także wzmocniła europejską samoświadomość i tożsamość. Współczując milionom ukraińskich uchodźców rozsianych po kontynencie europejskim, ARTE.tv oferuje ukraińskojęzycznym widzom szereg materiałów, które mają nie tylko opowiadać im o wydarzeniach w ojczyźnie, ale także budzić nadzieję, pokazując rozmaite programy kulturalne i koncerty w ramach solidarności z objętym wojną krajem.

ARTE.tv oferuje szeroki wybór wyselekcjonowanych z całej oferty ARTE treści w języku ukraińskim. Dostępny jest cykl „Ukraina, dziennik wojenny”, czyli aktualne, krótkie reportaże z wojny, wywiady z żołnierzami i cywilami, migawki pokazujące, jak wygląda teraz życie w tym kraju. Są to najnowsze, filmowe „newsy” z Ukrainy. Zapraszamy także na koncerty muzyki poważnej grane dla Ukrainy przez m.in. przez Daniela Hope’a, Litewską Operę Narodową czy Młodzieżową Orkiestrę Symfoniczną Ukrainy. To muzyczny sposób na wyrażanie solidarności z Ukrainą przez europejskich artystów we wszystkich częściach Europy.