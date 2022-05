ARTE.tv uruchamia nowy kanał na YouTube

Do sieci kanałów ARTE.tv w serwisie YouTube dołączył ARTE.tv Dokumenty. Jest to polskojęzyczny kanał z filmami dokumentalnymi i reportażami na różnorodne tematy, takie jak geopolityka, gospodarka, społeczeństwo, kultura, nauka i ekologia. Codziennie są dodawane nowe programy i pokazywane nowe historie, które poruszają i interesują widzów.

Celem kanału ARTE.tv Dokumenty jest informowanie i poszerzanie horyzontów, by odbiorcy mogli zmienić perspektywę i zrozumieć, jak żyją, myślą i czują ich bliscy sąsiedzi lub ludzie w odległych zakątkach świata, wychowani w innych przekonaniach, tradycji i warunkach społecznych. W ARTE.tv Dokumenty w większości będą dostępne krótkometrażowe filmy na najbardziej aktualne tematy. Dzięki temu chcemy dotrzeć do młodszego widza, który często w ciągu dnia ogląda filmy na platformach streamingowych i chce wiedzieć na bieżąco, co się dzieje w świecie. Serdecznie polecam do obejrzenia reportaże z wojny w Ukrainie, dokument o polskiej rewolucji wegańskiej czy nominowany do Oscara w 2017 roku film „Watani. My Homeland” Marcela Mettelsiefena.