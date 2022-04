Komiksy, które warto znać – część 10 (Superman)

Czy to ptak? Czy to samolot? Nie, to Superman! Każdy fan superbohaterów powinien stać tą kultową kwestię, która pierwszy raz padła już w latach 40. XX wieku. Clark Kent, tudzież Kal-El to postać kultowa. A jakie są najbardziej kultowe komiksy z nim w roli głównej?

Ostatni Syn Kryptonu to jeden z najpopularniejszych superbohaterów na świecie. W różnych zestawieniach zawsze plasuje się w pierwszej trójce, zamieniając się miejscami ze Spider-Manem i Batmanem. Najciekawsze komiksy z Pająkiem i Nietoperzem już mamy za sobą, więc przyszła pora na Człowieka ze Stali.

Superman po raz pierwszy pojawił się w komiksach w czerwcu 1938 roku w pierwszym numerze Action Comics. To czyni go jednym z najstarszych herosów w stajni DC Comics. Postać Kal-Ela została stworzona przez Jerry’ego Siegela oraz Joe Shustera. Trudno jednoznacznie wskazać, co było jego pierwowzorem. Dzisiaj mówi się, że twórcy Supermana czerpali z wielu filmów, wierzeń i mitologii, w tym także z Judaizmu czy koncepcji nadczłowieka Friedricha Nietzschego. Nie ma to większego znaczenia, bo przez lata pochodzenie czy przeszłość Clarka Kenta zostały znacząco rozbudowane.

Wybór padł na Supermana, bo to jeden z najpopularniejszych superbohaterów na świecie. Ma wiele świetnych historii, które pokazują jego przygody w wersjach alternatywnych, w latach młodości czy już w kwiecie wieku. Kolejność, jak zawsze, jest przypadkowa, więc nie przywiązujcie do niej żadnej uwagi.

All-Star Superman

Superman jest najpotężniejszym obrońcą Ziemi. Ludzkość na nim polega. Wielokrotnie ratował już świat, ale wciąż wiele pracy przed nim. Trudno wyobrazić sobie świat bez Człowieka ze Stali. A jednak. Alter ego Clarka Kenta ponosi porażkę. Zostaje przechytrzony przez jednego ze swoich największych wrogów. Staje się jeszcze potężniejszy, ale ma to ogromne konsekwencje.

All-Star Superman to jedna z najbardziej kultowych serii, która opowiada o Ostatnim Synu Kryptonu. W niej Kal-El dowiaduje się, że umiera. Zostało mu niewiele czasu. Jednocześnie stał się jeszcze silniejszy i jeszcze inteligentniejszy. Co zrobi w swoich ostatnich dniach, aby pomóc ludzkości? Jaką pozostawi po sobie spuściznę? Tego dowiecie się właśnie na kartach tej historii. Kawał dobrego komiksu, który przy okazji wzrusza.

Superman: Red Son

Wszyscy znamy pochodzenie Kal-Ela. Wysłany przez swoich rodziców z niszczejącej planety Krypton trafia na Ziemię. Jego statek ląduje na polu w Kansas, gdzie znajdują go Martha i Jonathan Kent. Nigdy nie mieli oni własnych dzieci, więc z chęcią przygarniają małego kosmitę i wychowują go na jednego z największych herosów w historii. Tak powstaje Superman.

A co by się stało, gdyby ta historia potoczyła się inaczej? Gdyby Kal-El nie wylądował w Kansas a np. Związku Radzieckim? Czy wtedy też zostałby superbohaterem znanym jako Superman? Tego właśnie dowiecie się z komiksu o podtytule Red Son. W nim Kryptończyk ląduje w ZSRR i zostaje wychowany w ideach komunizmu. Jak to się skończyło? Aby się tego dowiedzieć, musicie przeczytać komiks. To ciekawe i zupełnie inne podejście do postaci Supermana. Kal-El jest tutaj bardzo niejednoznaczny. Ma w sobie dużo z protagonisty i antagonisty jednocześnie.

Kingdome Come

Kingdome Come to nie jest historia tylko u Supermanie, ale to właśnie Człowiek ze Stali odgrywa w niej jedną z najważniejszych roli. Akcja dzieje się wiele lat po wydarzeniach znanych z innych komiksów. Wielu herosów, w tym Batman, Wonder Woman, Green Lantern czy właśnie Superman, jest już na emeryturze. Schedę po nich przejęli młodsi bohaterowie.

Problem polega na tym, że nowa generacja superbohaterów znacząco różni się od swoich poprzedników i pierwowzorów. Nie mają tak czystego serca. Są bezczelni, bezwzględni i często brutalni. Zaczyna to przerażać nie tylko zwykłych ludzi, ale też emerytowanych obrońców ludzkości. Starszy herosi muszą wrócić, aby raz na zawsze zrobić porządek. Ciekawa historia, która pokazuje inną naturę Supermana i to w zupełnie innych czasach, niż przywykliśmy.

The Death of Superman

Chociaż dzisiaj Superman jest jednym z najbardziej znanych i lubianych superbohaterów, to na początku lat 90. komiksy z nim przechodziły kryzys. Nie sprzedawały się tak dobrze, jak wiele konkurencyjnych historii i włodarze DC Comics musieli coś z tym zrobić. Pokusili się o dość prosty, ale skuteczny chwyt – postanowili uśmiercić Clarka Kenta i jego alter ego w postaci bohatera z "S" na klacie. Zrobili to w komiksie o nazwie The Death of Superman.

W komiksie Superman musi zmierzyć się z jedną z najpotężniejszych istot, czyli samym Doomsdayem. Ten sztuczny twór jest równie silny co Kal-El, a przy tym praktycznie nieśmiertelny. To pojedynek, którego nie udaje się wygrać. Superman umiera. W kolejnych numerach poznajemy świat bez herosa z czerwonych gatkach i niebieskich rajtuzach. Poznajemy też czterech bohaterów, którzy próbują przejąć rolę Supermana, ale nie do końca im się to udaje. Reszty musicie dowiedzieć się sami.

Superman: Secret Identity

Wyobraźcie sobie, że Clark Kent żyje w Kansas. Tym Kansas. Naszym Kansas w prawdziwym świecie. Jest zwykłym chłopakiem, który – przez swoje imię i pochodzenie – jest porównywany z superbohaterem znanym z filmów, seriali i komiksów. Tak, Superman to dla niego tak samo fikcyjna postać, jak dla nas. Po prostu identycznie się nazywają.

Pewnego dnia młody Clark Kent budzi się i ma moce, moce Supermana. Potrafi latać, ma nadludzką siłę i może strzelać laserami z oczu. Rzecz w tym, że jest zwykłym dzieciakiem. Nie jest na to gotowy. Popełnia błędy. Można powiedzieć, że uczy się na żywym organizmie. W komiksie poznajemy jego całą historię. Secret Identity odpowiada na pytanie, co by się stało, gdyby zwykły człowiek stał się Supermanem i czy podołałby tej roli. Fajna, alternatywna historia.

For the Man Who Has Everything

For the Man Who Has Everything to historia stworzona przez Alana Moore’a i narysowana przez Dave’a Gibbonsa (później ten duet stworzy też Watchmenów). W komiksie Batman, Wonder Woman i Robin lecą do Twierdzy Samotności, aby tam świętować z Supermanem jego urodziny. Na miejscu znajdują uwięzionego Syna Kryptonu z dziwną rośliną wokół jego klatki piersiowej. Okazuje się, że ta uśpiła i stworzyła dla Clarka Kenta sen, w którym jego życie potoczyło się inaczej.

Superman śni o świecie, w którym świat wygląda niemal jak z bajki, jak utopia. Komiks odpowiada na pytanie, co stałoby się, gdyby Krypton nie uległ zniszczeniu. Kim byłby Kal-El na swojej rodzinnej planecie? Chociaż w pierwszej chwili wszystko może się wydawać idealne, to tak naprawdę takie nie jest. Krypton, chociaż przedstawiany jest jako utopia, to ma wiele swoich problemów.

Whatever Happened to the Man of Tomorrow?

Whatever Happened to the Man of Tomorrow? to kolejna historia, która przedstawia przyszłość. W niej dziennikarz Daily Planet przeprowadza wywiad z Lois Lane, która jako ostatnia, 10 lat temu widziała Supermana. Była ukochana Clarka Kenta opowiada o jego największych pojedynkach, w których zginęło wiele mu bliskich osób, ujawniono jego prawdziwe imię i nazwisko lub Bizarro zniszczył Metropolis.

Wbrew pozorom to bardzo mroczny komiks, który wciąż jest uważany za jeden z najlepszych z Supermanem w roli głównej. Jego autorem jest wspominany już Alan Moore, więc nic dziwnego, że historia łączy się z opisywanym powyżej For the Man Who Has Everything. To przy okazji opowieść, która ma być zwieńczeniem historii superbohatera, bowiem zaraz po niej DC Comics decyduje się na reboot i opowiedzenie jego zmagań od początku.

Podsumowanie

I to by było na tyle. To w mojej ocenie najciekawsze komiksy z Supermanem. Oczywiście jest to wybór subiektywny, więc macie prawo się z nim nie zgadzać. Kal-El doczekał się wielu ciekawych historii i bez problemu dałoby się stworzyć dwa razy dłuższą listę. Między innymi dlatego możecie być pewni, że jeszcze do tej postaci kiedyś powrócę. Clark Kent z pewnością na to zasługuje.

Źródło zdjęć: DC Comics