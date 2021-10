Xiaomi Pad 5 – świetny tablet w rozsądnej cenie (recenzja)

Xiaomi Pad 5 zadebiutował na polskim rynku. Przez ostatnie 2 tygodnie miałem okazję go użytkować i mogę wydać opinię. Czy warto go kupić? Tego dowiecie się z recenzji.

Jeszcze kilka lat temu wielu ekspertów przewidywało, że tablety staną się niemal równie popularne co smartfony. Z perspektywy czasu wiemy, że tak się nie stało. Powiedzenie, że to urządzenia niszowe jest mocno niesprawiedliwe, ale wystarczy prześledzić rynek przez ostatnie 3-4 lata, aby przekonać się, że wielu producentów traktuje tablety po macoszemu. Poszczególne firmy wprowadzały do sprzedaży kolejne modele, ale nie były to ani specjalnie głośne premiery, ani szczególnie imponujące urządzenia. Przez długi czas jedynym sensownym tabletem na rynku był tak naprawdę iPad we wszystkich możliwych wersjach od Mini do Pro.

Nie sposób jednak nie zauważyć poruszenia na rynku tabletów, które rozpoczęło się kilka miesięcy temu i trwa do dzisiaj. Nowe urządzenie pokazało wielu producentów, w tym nawet nieco zapomniane HTC i coraz lepiej radzące sobie realme. Sporo mówi się też o kolejnych urządzenia, które mogą wyjść spod szyldu Oppo czy też Vivo. A w tak zwanym międzyczasie swój tablet pokazało Xiaomi. Chińska firma zaprezentowała dwa modele – Pad 5 oraz Pad 5 Pro (warto w tym miejscu zaznaczyć braki „Mi” w nazwie urządzeń). Niestety, w Polsce dostępny jest tylko ten pierwszy, ale czy to rzeczywiście powód do narzekania? Miałem okazję przetestować go przedpremierowo. Sprawdźmy, co ma do zaoferowania Xiaomi Pad 5.

Xiaomi Pad 5 – specyfikacja

Xiaomi Pad 5 miał swoją premierę już w sierpniu, ale dopiero teraz trafił oficjalnie na polski rynek. Tablet wyposażony jest między innymi w 11-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560 × 1600 pikseli. Wyświetlacz oferuje poza tym odświeżanie na poziomie 120 Hz, a także wsparcie dla Dolby Vision oraz HDR10. Sercem urządzenia jest 8-rdzeniowy układ Qualcomm Snapdragon 860 z grafiką Adreno 640. Wspiera go 6 GB pamięci RAM. Do wyboru są dwie wersje – 128 oraz 256 GB (my testujemy tą pierwszą). Akumulator ma pojemność 8720 mAh i obsługuje szybkie ładowanie 33 W. Natomiast w zestawie znajduje się ładowarka zaledwie 22,5 W. Tablet ma wymiary 254,7 × 166,3 × 6,9 mm i waży 511 gramów. Osobno w sprzedaży jest też dostępny rysik, którego możliwości nie miałem niestety okazji sprawdzić.

Ekran: 11-calowy IPS, 2560 × 1600 pikseli (274 ppi), 120 Hz, DolbyVision, HDR10

Układ: Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm), 8-rdzeniowy (1 × 2,96 GHz Kryo 485 Gold, 3 × 2,42 GHz Kryo 485 Gold oraz 4 × 1,78 GHz Kryo 485 Silver), Adreno 640

Pamięć: 6 GB RAM, 128 lub 256 GB UFS 3.1,

Kamery: 13 Mpix f/2.0 (tył) oraz 8 Mpix f/2.0 (przód)

Akumulator: 8720 mAh (szybkie ładowanie 33 W, PD 3.0)

Ładowarka w zestawie: 22,5 W

Łączność: WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0

System: Android 11 (MIUI 12.5)

Wymiary: 254,7 × 166,3 × 6,9 mm

Masa: 511 gramów

Cena: 1699 zł (1399 zł w promocji)

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)