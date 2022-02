Komiksy, które warto znać – część 7 (Batman)

Człowiek Nietoperz, Mroczny Rycerz, Najlepszy detektyw Świata, Obrońca Gotham – Batman ma wiele przydomków. To w końcu jeden z najbardziej znanych superbohaterów na świecie. Dzisiaj przyjrzymy się najlepszym komiksom z Brucem Waynem w roli głównej.

Jaki jest najpopularniejszy superbohater na świecie? Kandydatów do tego miana jest tylko trzech – Batman, Superman oraz Spider-Man. W zależności od zestawienia zawsze wygrywa któryś z nich. Komiksom z Pająkiem już się przyglądaliśmy i teraz przyszła pora na Nietoperza. Obrońca Gotham to jedna z najbardziej mrocznych postaci w DC Comics i przez wiele lat doczekał się całego mnóstwa ciekawych historii.

Batman po raz pierwszy pojawił się na łamach komiksów w maju 1939 roku. Debiut zaliczył w Detective Comics vol. 1 #27. Oznacza to, że dzisiaj bohater liczy sobie już niemal 83 lata. Pomimo tak sędziwego wieku Bruce Wayne cały czas stoi na straży Gotham. To zasługa Boba Kane’a oraz Billa Fingera, którzy go stworzyli. To właśnie im zawdzięczamy istnienie Krzyżowca w pelerynie, bo taki pseudonim również przyległ do Batmana.

Czemu akurat Batman? Powodów jest kilka. Po pierwsze, nie będę ukrywał, że to mój ulubiony, komiksowy bohater. Po drugie, dobrze przyjął się poprzedni poradnik, w którym polecałem komiksy ze Spider-Manem, więc wyraźnie chcecie czytać polecenia odnośnie do konkretnych herosów. Po trzecie, wielkimi krokami zbliża się premiera filmu The Batman z Robertem Pattinsonem w roli głównej, więc warto już teraz bliżej przyjrzeć się Wayne’owi. Obraz trafi do kin 4 marca, a to oznacza dużo czasu na przeczytanie co najmniej kilku komiksów.

Batman: Rok Pierwszy

Wszyscy chyba wiedzą, jak zaczęła się historia Bruce’a Wayne. Batman tak naprawdę miał swój początek w młodości bohatera. Zrodził się w momencie, w którym Wayne, jeszcze jako chłopiec, był świadkiem morderstwa swoich rodziców. Ale to, co go ukształtowało, to początek jego działalności jako Obrońca Gotham. O tym właśnie opowiada komiks pod tytułem Batman: Rok Pierwszy.

Po wielu latach morderczych treningów młody Bruce Wayne wraca do swojego rodzinnego miasta i po raz pierwszy zakłada strój Nietoperza. Rusza na ulice Gotham, aby bronić jego mieszkańców. W tym samym czasie do miasta przybywa James Gordon. Obaj są zaskoczeni, jak zepsute i pełne korupcji jest Gotham. Obaj rozpoczynają walkę o przyszłość miasta, najpierw osobno, a z czasem ramię w ramię. W przyszłości Wayne i Gordon wielokrotnie wpłyną na historię Gotham.

Komiks został stworzony przez legendarnego Franka Millera, co samo w sobie jest już niezłą rekomendacją. Może nie wszystko mu się udało, ale jednak jest gwarantem co najmniej przyzwoitej jakości. Zresztą w tym zestawieniu pojawią się jeszcze komiksy jego autorstwa. Rok Pierwszy doczekał się kontynuacji w postaci Rok Drugi oraz Rok Trzeci, ale nie są one już tak kultowe.

Batman: Zabójczy Żart

Jeśli choć trochę znasz historię Batmana, to widząc tytuł „Zabójczy żart”, powinieneś już wiedzieć, wokół kogo będzie kręcić się ta historia. Tak, chodzi o największego i najważniejszego przeciwnika w historii Bruce’a Wayne’a, czyli Jokera. Można powiedzieć, że film Joker z 2019 roku z Jaoquinem Phoenixem w tytułowej roli częściowo bazuje na tej historii, chociaż zmian jest od groma, więc pod żadnym pozorem nie jest to adaptacja 1 do 1.

Za Zabójczy Żart odpowiada inny, legendarny twórca – Alan Moore. Jest to o tyle ciekawa historia, że poznajemy w niej początki Jokera. Spotykamy go jako pracownika firmy chemicznej, który rzuca pracę i zamierza podążać za marzeniem, w którym zostaje znanym i cenionym komikiem. Możecie się domyśleć, jak ta historia się kończy. Później komiks przenosi nas do czasów współczesnych, gdy Batman i Joker walczą ze sobą od lat. Mroczny Rycerz chce w końcu zakończyć ich konflikt, ale nie spodziewa się, co przygotował dla niego jego największy rywal.

Zabójczy Żart to historia, którą powinien poznać każdy fan Batmana. Nie dlatego, że pokazują nową stronę superbohatera, ale dlatego, że jest genezą jego największego rywala. Przecież niektórzy twierdzą nawet, że bez Jokera nie ma Batmana, a bez Batmana nie byłoby Jokera. Z tej historii możecie się dowiedzieć dlaczego.

Batman: Powrót Mrocznego Rycerza

Powrót Mrocznego Rycerza to absolutna klasyka klasyki. Komiks ten polecałem Wam już przy okazji najważniejszych historii całego DC Comics, więc nie mogło go też zabraknąć przy okazji kultowych historii z Batmanem w roli głównej. To przy okazji kolejne dzieło, za które odpowiada Frank Miller i jest chyba jeszcze lepsze niż wspominany wcześniej Rok Pierwszy.

O ile Rok Pierwszy przedstawiał nam początki Batmana, tak w Powrocie Mrocznego Rycerza poznajemy czasy, w których Bruce Wayne jest na zasłużonej emeryturze i od wielu lat nie założył swojego kostiumu. Niestety w Gotham do władzy dochodzą brutalne gangi, które zmuszają go do ponownego założenia stroju Nietoperza. Historia jest bardzo mroczna. Nie boję się powiedzieć, że to jedna z najważniejszych historii z Mrocznym Rycerzem.

Jeśli Wam się spodoba, to możecie się zainteresować zarówno kontynuacją historii w postaci Mroczny Rycerz kontratakuje, jaki i Mroczny Rycerz. Rasa Panów. Warto zapoznać się też z sequelem do powyższych wydarzeń, czyli Powrót Mrocznego Rycerza – Ostatnia Krucjata. W tym komiksie oglądamy ostatnią walkę Batmana, po której odwiesza kostium Batmana na przysłowiowy kołek.

Batman: Śmierć w rodzinie

Moja kolejna propozycja to Batman: Śmierć w rodzinie. Nie będę ukrywał, że dzisiaj komiks trąci już trochę myszką. To dlatego, że został wydany w 1988 roku. Pomimo mrocznej i ważnej z perspektywy głównego bohatera historii, rysunek jest kolorowy i sprawia wrażenie wręcz wesołego. Może to powodować pewien dysonans poznawczy, bo w rzeczywistości to dzieło ponure i budzące grozę.

Pomimo tego uważam, że to obowiązkowa pozycja dla wszystkich fanów Nietoperza. Jak pewnie domyślacie się z samego tytułu, w tym komiksie umiera postać ważna dla Bruce’a Wayne’a. Nie chcę Wam wiele zdradzać, ale niestety dużym spojlerem jest sama okładka komiksu. Wydarzenia te mają ogromnym wpływ na wiele późniejszych komiksów z Batmanem i jego relacje z jednym ze złoczyńców, który odpowiada za tragedię.

Batman: Co stało się z Zamaskowanym Krzyżowcem

Batman od wielu lat walczy w obronie Gotham. Wielokrotnie ratował miasto, jego mieszkańców, a nawet cały świat. Trudno wyobrazić sobie świat bez niego. A jednak. Obrońca Gotham umiera. Komiks zaczyna się od jego pogrzebu, na którym zbierają się zarówno jego przyjaciele, jak i przeciwnicy. Wspólnie wspominają Batmana. Jest melancholijnie, wręcz spokojnie.

Każdy z nich inaczej zapamiętał Bruce’a Wayne’a. Jego największy przyjaciel – Alfred Pennyworth – wspomina, że bohater z popadał w coraz większy obłęd. Aby mu pomóc, Alfred wynajął aktorów, którzy odgrywali złoczyńców, np. Człowieka Zagadkę oraz Jokera. Czy to koniec Batmana? Tego dowiecie się z kart komiksów. Zdradzę Wam jedynie, że pogrzebowi, z daleka, przygląda się tajemnicza postać, która jednocześnie jest narratorem całej historii.

Batman: Co stało się z Zamaskowanym Krzyżowcem to historia stworzona przez kolejną legendę komiksowego świata – Neila Gaimana. Pierwotnie został wydany w 2009 roku. To rewelacyjna, wręcz metafizyczna opowieść z ulubionym bohaterem wielu osób. Zdecydowanie jest warta poznania, bo jest czymś zupełnie innym, powiewem świeżego powietrza w komiksowym świecie Zamaskowanego Krzyżowca.

Batman: Długie Halloween

Wyobraźcie sobie seryjnego mordercę, który zabija tylko w święta. Raz w miesiącu Batman znajduje ciało, ale nie wie, kto odpowiada za te zbrodnie. Czas powoli się kończy i bohater za wszelką cenę chce złapać przestępcę. W międzyczasie Obrońca Gotham musi powstrzymać konflikt między dwiema największymi rodzinami mafijnymi w mieście, czyli Maroni oraz Falcone, który może przerodzić się w krwawą wojnę.

Kto odpowiada za świąteczne morderstwa? W tej historii przewijają się wszyscy najbardziej znani i najgroźniejsi przeciwnicy Batmana – Joker, Człowiek Zagadka, Strach na Wróble, Posion Ivy oraz Harvey Dent, który ostatecznie stanie się złoczyńcą znanym jako Dwie Twarze. To jednocześnie opowieść z początków działalności Batmana w Gotham. Można ją potraktować jako pewnego rodzaju kontynuację historii znanej z Roku Pierwszego. Historia została stworzona przez Jepha Loeba (scenariusz) i Tima Sale’a (ilustracje).

Podsumowanie

Uwierzcie mi, że to zaledwie kropla w morzu świetnych historii z Batmanem. Musiałem dokonać dużej selekcji, aby wybrać te najciekawsze komiksy z Mrocznym Rycerzem. Dlatego możecie być pewni, że kiedyś jeszcze wrócimy do Bruce’a Wayne’a i jego alter-ego. Nie bez powodu to jeden z najpopularniejszych superbohaterów na świecie. Mam nadzieję, że zbliżający się w film z Pattinsonem nie zawiedzie. Na zapowiedziach wygląda bardzo obiecująco.

Co dalej? Prawdę mówiąc, nie wiem. Mam mnóstwo pomysłów na kolejne zestawienia polecanych komiksów. Jest jeszcze pełno tematów i dziesiątki bohaterów, o których można opowiadać. Mój notatnik pełen jest pomysłów, ale nie decyduję z wyprzedzeniem, co będzie kolejne. Za każdym razem, gdy siadam do tego tekstu, na bieżąco decyduję, o czym mam ochotę napisać. Spider-Mana wybrałem z powodu filmu w kinach. Batmana, bo to mój ulubionych heros i wkrótce też na duży ekran trafi kolejny film z bohaterem Gotham. Kto wie, może za 2 tygodnie kolejną polecajkę napisze dla Was Ania, bo staramy się tutaj wymieniać, aby nie zanudzić Was superbohaterami.

Tymczasem możecie zajrzeć do poprzednich części naszej serii komiksów, które warto przeczytać:

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o), DC Comics, Egmont