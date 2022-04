Komiksy, które warto znać – część 10 (seriale na bazie komiksów)

Branża rozrywkowa garściami czerpie dzisiaj z książek, gier i komiksów. Na bazie tych ostatnich powstało całe mnóstwo seriali, których prawdopodobnie nawet nie podejrzewacie, że bazują na historiach obrazkowych. Oto kilka z nich.

Podejrzewam, że znajdzie się wielu miłośników seriali, którzy nawet nie wiedzą, jak wiele z ich ulubionych serii bazuje na komiksach. Lista takich tytułów jest bardzo długa i to nawet pomijając wszystkie seriale o superbohaterach Marvela i DC Comics. Wskazanie WandaVision, Lokiego, Arrowa czy Flasha byłoby w tym przypadku zbyt proste. Każdy wie, że tego typu herosi wywodzą się z tzw. historii rysunkowych.

W dzisiejszym zestawieniu komiksów, które warto znać, skupię się właśnie na historiach, które z czasem zostały przeniesione na mały ekran w formie seriali. Myślę, że część pozycji może Was zaskoczyć. Oto komiksy, które stały się serialami.

The Walking Dead

The Walking Dead to prawdopodobnie jeden z najbardziej znanych seriali w tym zestawieniu. Kolejne odcinki cały czas są emitowane przez telewizję AMC, chociaż uczciwie trzeba przyznać, że jakość znacząco spadła w porównaniu z pierwszymi sezonami. Częściowo może to wynikać z tego, że serial znacząco rozjechał się ze swoim pierwowzorem i przedstawia mocno zmienioną fabułę.

Jeśli chodzi o komiksy, to te zostały stworzone przez Roberta Kirkmana i wydawane były w latach 2004-2019 przez Image Comics. Opowiadają one historię Ricka Grimesa i jego rodziny, którzy starają się przeżyć w świecie opanowanym przez zombie. Z czasem poznajemy kolejnych bohaterów, wśród których nie brakuje też czarnych charakterów. Ludzie walczą z żywymi trupami, walczą między sobą i szukają miejsca, w którym mogliby w miarę spokojnie żyć.

Problem z polską wersją komiksów polega na tym, że nie została ona dokończona. Historia wydawana była przez Taurus Media i liczy 27 tomów, gdzie każdy zawiera w sobie 6 oryginalnych zeszytów. Niestety, wydawca nie dogadał się z licencjodawcą i wydawanie komiksów zostało zawieszone. Zabrakło dosłownie 5 tomów, abyśmy mogli poznać pełną historię w naszym rodzimym języku.

Lucyfer

Wiedzieliście, że serial o przystojnym i charyzmatycznym Lucyferze również bazuje na komiksach? Jeśli nie, to już wiecie. Jeden z najpopularniejszych seriali ostatnich lat początkowo był historią obrazkową autorstwa Neila Gaimana, który stworzył także świetną serię Sandman. Ta zresztą łączy się fabularnie z Lucyferem.

Jeśli oglądaliście serial, to wiecie, na czym mniej więcej polega fabuła Lucyfera. Upadły anioł nie chce więcej panować nad piekłem i wybiera się na Ziemię. W Los Angeles prowadzi nocny klub o nazwie Lux. Z komiksami warto się zapoznać między innymi dlatego, że opowiadają zupełnie inną historię. Nie ma w nich w ogóle policjantki Chloe Decker, która w serialu jest drugą najważniejszą postacią obok tytułowego Lucyfera. Fabuła dużo mocniej skupia się na sprawach boskich, anielskich i demonicznych.

Komiksy z serii Lucyfer są dostępne w języku polskim. W latach 2008-2015 wydawane były przez Egmont Polska. W sumie 75 oryginalnych zeszytów zostało zebranych w 11 zbiorczych tomach. Jako ciekawostkę nadmienię jeszcze, że wygląd komiksowego diabła bazuje na… Davidzie Bowie.

Snowpiercer

Snowpiercer to serial, który aktualnie możemy oglądać na Netflixie. Opowiada o postapokaliptycznym świecie, w którym Ziemia uległa klimatycznemu kataklizmowi. Tysiące ludzi znalazło schronienie w ogromnym, składającym się z aż 1001 wagonów pociągu. Na samym przodzie jadą bogacze, a w ostatnich biedota. Z czasem zaczyna to rodzić konflikty.

Zaskoczenie nie polega tylko na tym, że Snowpiercer bazuje na komiksie. Ciekawe jest też to, że oryginalna historia wydawana była we Francji w latach 1982-1983, czyli 40 lat temu! Autorami są Jasques Loba (scenariusz) oraz Jean-Marc Rochette (rysunki). W Polsce historia wydawana jest od 2020 roku przez wydawnictwo Kurc. Na razie doczekaliśmy się 3 tomów w naszym rodzimym języku, ale w oryginalne wydane zostały jeszcze 2.

Riverdale (Archie)

Przyznam szczerze, że ta pozycja nawet dla mnie była zaskoczeniem. Riverdale nigdy nie oglądałem, ale serial jest doskonale znany przez moją żonę. Nie spodziewałem się, że on również bazuje na komiksie, chociaż o zupełnie innej nazwie.

Komiksy, na bazie których powstał serial Riverdale, należą do serii Archie. Skupiają się one na tytułowym bohaterze, który doskonale powinien być znany również miłośnikom odcinkowej serii na małym ekranie. Archie Andrew, grany w serialu przez KJ Apa, to nastolatek mieszkający w mieście o nazwie Riverdale. Co ciekawe, po raz pierwszy pojawił się w komiksie wydanym w 1941 roku, ale na tyle spodobał się fanom, że w 1942 roku otrzymał własną serię.

The Umbrella Academy

To pewnie dla większości z Was zaskoczeniem nie będzie, ale The Umbrella Academy również bazuje na komiksach. Historia jest mniej więcej taka sama, jak w serialu Netflixa. Poznajemy w niej młodych ludzi o nadprzyrodzonych mocach. Kiedyś należeli do grupy superbohaterów, ale z czasem się poróżnili i ich drogi się rozeszły. Śmierć ich przyszywanego ojca Reginalda Hargreevesa sprawia, że ich losy ponownie się krzyżują.

Komiks oryginalnie wydawanym był w roku 2008. Początkowo była to krótka, 6-tomowa seria, ale z czasem doczekała się kontynuacji najpierw w 2009, a później w 2019 roku. Z czasem wydane zostało również coś w rodzaju spin-offu w postaci Opowieści z Akademii Umbrella. Wszystkie zeszyty raczej bez większego problemu zdobędziecie w Polsce w formie 4 zbiorczych tomów.

Locke & Key

Locke & Key to całkiem przyjemny i lekki, chociaż utrzymany w formie delikatnego horroru serial na Netflixie. Na ten moment doczekał się 2 sezonów, które składa się z w sumie z 20 odcinków o długości mniej więcej 40-60 min każdy. Wiadomo też, że powstanie 3. sezon.

Serial bazuje na komiksach o dokładnie tym samym tytule. Były one wydawane w latach 2008-2014 przez IDW Publishing. W Polsce ukazały się w latach 2014-2016 nakładem Taurus Media w formie 6 tomów. Historia jest mniej więcej taka sama, jak na Netflixie. Matka z trójką dzieci wprowadza się do starego domu, należącego do rodziny tragicznie zmarłego męża. Na miejscu rodzeństwo odkrywa, że dom skrywa wiele tajemnic. Znajdują w nim dziwne klucze, które mają różne moce. Dobrać chce się do nich tajemnicza istota. Nic skomplikowanego, ale to przyjemna i warta poznania historia.

Co dalej?

Na razie to tyle, ale uwierzcie mi, że to nie koniec komiksów, które z czasem zostały przeniesione na mały ekran. Jest jeszcze wiele tego typu pozycji, więc do tej tematyki z pewnością kiedyś jeszcze wrócę. Tymczasem za 2 tygodnie prawdopodobnie wrócimy do świata superbohaterów. Myślę, że przyszła pora na komiksy, na których bazują filmy należące do Marvel Cinematic Universe. Domyślacie się pewnie, że ich lista również jest długa, więc na pewno nie zamknę się w jednym tekście. Ale kto wie, może w ciągu tych 2 tygodni wpadnę na jeszcze inny pomysł. Czas pokaże.

