Rozrywka

Plus zaprasza na festiwal. Ma też 30% zniżki

We wrześniu Podlasie stanie się muzycznym centrum Polski. Dla Ciebie. Festiwal 2025 to dwa dni koncertów, spotkań i dobrej zabawy. Klienci Plusa mogą kupić bilety taniej i skorzystać ze specjalnej strefy operatora na miejscu.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:58
0
Tańsze bilety na festiwal

Plus, jako partner technologiczny wydarzenia Dla Ciebie. Festiwal 2025, przygotował dla swoich klientów 30% zniżki na bilety. Wystarczy wysłać darmowego SMS-a z hasłem FESTIWAL na numer 80308, aby otrzymać kod rabatowy. Zniżka obowiązuje przy zakupie maksymalnie czterech wejściówek na stronie Eventim.pl.

Festiwal odbędzie się 12 i 13 września 2025 roku na kampusie Politechniki Białostockiej. W sobotę zagrają między innymi Mrozu, IGO, Bass Astral i Kuban. Niedziela należeć będzie do sceny hip-hopowej, gdzie pojawią się Jan Rapowanie, Otsochodzi, Reto, Żabson i Bambi.

Na terenie imprezy nie zabraknie też dodatkowych atrakcji. W specjalnej strefie Plusa uczestnicy znajdą leżaki, festiwalowy makijaż oraz miejsce na chwilę odpoczynku. Operator zapewni także darmowy hotspot Wi-Fi i wesprze płatności bezgotówkowe.

Białystok plus 30% taniej wrzesień 2025 zniżka na bilety Dla Ciebie. Festiwal 2025
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl, Plus
Źródła tekstu: Plus