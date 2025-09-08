Plus zaprasza na festiwal. Ma też 30% zniżki

Tańsze bilety na festiwal

Plus, jako partner technologiczny wydarzenia Dla Ciebie. Festiwal 2025, przygotował dla swoich klientów 30% zniżki na bilety. Wystarczy wysłać darmowego SMS-a z hasłem FESTIWAL na numer 80308, aby otrzymać kod rabatowy. Zniżka obowiązuje przy zakupie maksymalnie czterech wejściówek na stronie Eventim.pl.

Festiwal odbędzie się 12 i 13 września 2025 roku na kampusie Politechniki Białostockiej. W sobotę zagrają między innymi Mrozu, IGO, Bass Astral i Kuban. Niedziela należeć będzie do sceny hip-hopowej, gdzie pojawią się Jan Rapowanie, Otsochodzi, Reto, Żabson i Bambi.