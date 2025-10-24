Noctua świętuje 20. urodziny. Wydano historyczną podkładkę

Noctua to firma, której nie trzeba przedstawiać żadnemu entuzjaście komputerów. Ich chłodzenia procesora oraz wentylatory to jedne z najwydajniejszych i najcichszych rozwiązań na rynku, zaś beżowo-brązowa kolorystyka zdecydowanie wyróżnia się na tle innych producentów. A tak się składa, że Austriacy obchodzą 20. urodziny.

Sugerowana cena Noctua NP-DM3 to około 169 złotych

Z tej okazji całkowicie przemodelowano oficjalną stronę internetową i przygotowano Noctua NP-DM3. Jest to duża podkładka na biurko, która ma wymiary 900 x 300 x 4 milimetrów, a tym samym pomieści zarówno klawiaturę, jak i myszkę. Wierzch wykonano z tkaniny o niskim współczynniku tarcia, a gumowy spód pewnie trzyma się blatu.

Krawędzie zostały obszyte, a dodatkowo wybrano wytrzymały druk sublimacyjny. Grafika przedstawia najważniejsze rozwiązania firmy z ostatnich lat. Zaczynamy więc od Noctua NH-U12 z 2005 roku i kończymy na tegorocznych wentylatorach Noctua NF-A12x2 G2 i NF-A14x25 G2.