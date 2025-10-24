Chiny z kolejnym sukcesem. Tym razem odcinają Intela i Microsoft

Chińskie starania o uniezależnienie się od zagranicznych technologii przynoszą pierwsze efekty. Kraj wprowadza właśnie własny standard firmware, opracowany przez Global Computing Consortium (GCC). Nowe rozwiązanie nosi nazwę UBIOS i ma wspierać architekturę rozproszoną oraz współprojektowanie sprzętu i oprogramowania.

W pracach nad UBIOS pomagał również Huawei

Do tej pory, podobnie jak reszta świata, Państwo Środka było zależne od dominującego od dwóch dekad standardu UEFI, który wyewoluował z klasycznego BIOS-u. Debiut UBIOS oznacza przełom - to pierwszy kompletny, ustandaryzowany i skalowalny krajowy ekosystem firmware.

Nad standardem pracowało 13 czołowych chińskich firm technologicznych i instytutów badawczych, w tym China Electronics Standardization Institute, Huawei Technologies oraz Nanjing BAI AO. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ UEFI przez lata dominowało na platformach x86, a następnie rozszerzyło się na serwery ARM, komputery PC oraz systemy na RISC-V.

UEFI jest też silnie powiązane z Intelem i Microsoftem - logika wykrywania urządzeń i interfejsy ładowania systemu operacyjnego opierają się na architekturze x86 oraz tablicach ACPI. Choć w ostatnich latach dodano obsługę ARM, RISC-V i chińskiego LoongArch, integracja pozostaje częściowa i problematyczna.