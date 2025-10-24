Chiny z kolejnym sukcesem. Tym razem odcinają Intela i Microsoft
Aż 13 dużych chińskich podmiotów zebrało się w celu opracowania alternatywy dla UEFI. Ma to pomóc z wdrażaniem własnych architektur.
Chińskie starania o uniezależnienie się od zagranicznych technologii przynoszą pierwsze efekty. Kraj wprowadza właśnie własny standard firmware, opracowany przez Global Computing Consortium (GCC). Nowe rozwiązanie nosi nazwę UBIOS i ma wspierać architekturę rozproszoną oraz współprojektowanie sprzętu i oprogramowania.
W pracach nad UBIOS pomagał również Huawei
Do tej pory, podobnie jak reszta świata, Państwo Środka było zależne od dominującego od dwóch dekad standardu UEFI, który wyewoluował z klasycznego BIOS-u. Debiut UBIOS oznacza przełom - to pierwszy kompletny, ustandaryzowany i skalowalny krajowy ekosystem firmware.
Nad standardem pracowało 13 czołowych chińskich firm technologicznych i instytutów badawczych, w tym China Electronics Standardization Institute, Huawei Technologies oraz Nanjing BAI AO. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ UEFI przez lata dominowało na platformach x86, a następnie rozszerzyło się na serwery ARM, komputery PC oraz systemy na RISC-V.
UEFI jest też silnie powiązane z Intelem i Microsoftem - logika wykrywania urządzeń i interfejsy ładowania systemu operacyjnego opierają się na architekturze x86 oraz tablicach ACPI. Choć w ostatnich latach dodano obsługę ARM, RISC-V i chińskiego LoongArch, integracja pozostaje częściowa i problematyczna.
UBIOS został zbudowany całkowicie od podstaw i koncentruje się na natywnej obsłudze obliczeń heterogenicznych, architekturze rozproszonej, ujednoliconym zarządzaniu sprzętem oraz pełnej skalowalności dla przyszłych projektów układów scalonych. Co jednak najważniejsze dla Chińczyków, jest całkowicie wolny od wpływu amerykańskich firm.