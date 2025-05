Przyłapani na kradzieży. Ich wyczekiwana gra jest w tarapatach

Ukradli grafiki artyście i mu nie zapłacili

Fern Hook, 30-letni artysta ze Szkocji niedawno odkrył, że w grze Marathon w wersji alpha zostały użyte jego grafiki bez zgody ani opłat. "Otoczenie w grze zawiera elementy graficzne wzięte prosto z moich plakatów, które stworzyłem w 2017 roku" - wyjawił Hook na portalu X (Twitter). "Bungie nie jest oczywiście zobligowane do tego, żeby zatrudniać mnie do gry, która w przytłaczającym stopniu czerpie ze stylu graficznego, który wypracowywałem przez ostatnią dekadę, ale najwidoczniej moje prace były wystarczająco dobre, aby je splagiatować i wkleić wszędzie do gry i ani mi za to nie zapłacić, ani nie przypisać mi autorstwa."