Darmowe gry w PlayStation Plus na grudzień. Rewelacyjna oferta

Poznaliśmy prawdopodobną listę darmowych gier w ramach PlayStation Plus na grudzień. Tak dobrej oferty już dawno nie było.

Serwis Dealabs, który zawsze jako pierwszy ujawnia listę darmowych gier w ramach PlayStation Plus, podał szykowane przez Sony produkcje na grudzień. Jeśli okażą się prawdziwe, a jest na to bardzo duża szansa (Dealabs rzadko się mylą), to będzie to jeden z lepszych miesięcy dla posiadaczy PlayStation 4 i PlayStation 5.

PlayStation Plus — darmowe gry na grudzień

Według Dealabs w grudniu posiadacze abonamentu PlayStation Plus otrzymają trzy gry. Nieoficjalna lista prezentuje się następująco:

Mass Effect: Legendary Edition

Biomutant

Divine Knockout

Uwagę zwracają przede wszystkim Mass Effect: Legendary Edition, czyli odnowiona trylogia z Komandorem Shepardem w roli głównej wraz z 40 DLC. Druga pozycja to Biomutant, czyli bardzo udana gra RPG z otwartym światem. Może nie była wielkim hitem, ale to bardzo solidna propozycja. Z kolei Divine Knockout to platformowa bijatyka z perspektywy 3. osoby. Myślę, że też może zapewnić kilka godzin dobre zabawy.

Gry mają być dostępne od 6 grudnia. Każdy posiadacz PS Plus będzie mógł je dodać do konta do 3 stycznia 2023 roku.

Zobacz: Film Super Mario Bros. na nowym trailerze. Już nie mogę się doczekać

Zobacz: Remake Wiedźmina 1 z ogromną zmianą, ale ta ucieszy graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Dealabs