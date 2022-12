Gry Riot Games pojawią się w usłudze Xbox Game Pass

Już od jakiegoś czasu wiadomo, że Riot Games i Microsoft nawiązali współpracę. Teraz będziemy mogli zobaczyć jej owoce. Gry znanego studia pojawią się w usłudze Xbox Game Pass.

Pierwsze sugestie na temat potencjalnej współpracy Riot Games i Microsoftu pojawiły się już podczas czerwcowego pokazu Xboksa i Bethesdy. Teraz wcześniejsze zapowiedzi stają się faktem i już wkrótce zostanie udostępniona możliwość gry w produkcje Riot Games za pośrednictwem usługi Xbox Game Pass.

Gry Riot Games dołączają do Xbox Game Pass

Już 12 grudnia biblioteka usługi Xbox Game Pass na PC zostanie poszerzona o gry studia Riot Games. Wtedy pojawi się również możliwość połączenia platformy z kontem Riot. Subskrybenci usługi dostaną możliwość zagrania w tytuły takie jak: Valorant, League of Legends, Legends of Runeterra, Teamfight Tactics, League of Legends: Wild Rift.

Dostęp do gier Riot Games to nie jedyna niespodzianką, jaką przyszykowali wspólnie Microsoft i Riot. Gracze, którzy zdecydują się na granie, w którąś z wymienionych produkcji za pośrednictwem usługi Xbox Game Pass, mogą liczyć na ciekawe bonusy:

Valorant

Dostęp do wszystkich agentów (również tych dodanych w przyszłości)

Dodatkowe 20% doświadczenia do przepustki sezonowej i aktywnego kontraktu agenta.

League of Legends

Dostep do wszystkich bohaterów (również tych dodanych w przyszłości)

20% więcej zdobywanego doświadczenia

Legends of Runeterra

Karty z zestawu fundatora

Teamfight Tactics

Zestaw jednogwiazdkowych taktyków

League of Legends: Wild Rift

Wszyscy dostępni i i nadchodzący bohaterowie

20% więcej zdobywanego doświadczenia

