Metro 2039 nadciąga. Pełen pokaz już za kilka dni

4A Games oficjalnie zapowiedziało Metro 2039. Nowa odsłona kultowej serii doczeka się pełnej prezentacji już w czwartek, 16 kwietnia 2026, podczas wydarzenia Xbox First Look. Transmisja ruszy o godzinie 19:00 czasu polskiego i będzie dostępna m.in. w serwisie YouTube na kanale Xbox.

Należy zakładać, że kolejny raz dostaniemy więcej tego samego

Niestety, na chwilę obecną nie wiadomo praktycznie nic. Dostaliśmy tylko 15-sekundowy teaser wideo. Zarys fabuły, szczegóły dotyczące rozgrywki czy nawet docelowe platformy wciąż są tajemnicą. Tylko uniwersum pozostaje bez zmian, wciąż bazując na powieściach Dmitrija Głuchowskiego.

Jeśli 4A Games rzeczywiście szykuje mocne otwarcie, czwartek może przynieść jeden z głośniejszych pokazów w tym roku. Zwłaszcza, że fani czekali na to długo. Wcześniejsze części wychodziły kolejno w 2010, 2013 i 2019 roku, a były to Metro 2033, Metro: Last Light oraz Metro Exodus.

Join us for the global reveal of #METRO2039



16 April 2026 10AM PDT | 7PM CEST | 8PM EET

— METRO 2039 (@MetroVideoGame) April 13, 2026