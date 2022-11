Ogromny wyciek z GTA 6 bez znaczenia dla produkcji gry

Niedawny wyciek danych z GTA 6, chociaż bolesny, to nie zmiał wpływu na produkcję gry. Haker nie zdobył kluczowych danych.

Kilka tygodni temu Rockstar Games i Take Two Interactive musiały zmierzyć się z ogromnym wyciekiem danych z gry GTA 6. Obie firmy z czasem potwierdziły, że prezentowane przez hakera materiały rzeczywiście pochodzą z wczesnych wersji tego tytułu. Jednak w kontekście prac nad grą nie miało to kompletnie żadnego znaczenia.

Wyciek bez wpływu na GTA 6

Szef Take Two Interactive, Strauss Zelnick, przyznał, że wyciek nie był tak poważny, jak początkowo mogło się wydawać. Haker nie zdobył żadnych kluczowych materiałów, więc opublikowane materiały nie miały żadnego wpływu na pracę nad grą.

Jeśli chodzi o przeciek, to był on strasznie niefortunny i naprawdę bardzo poważnie traktujemy tego rodzaju incydenty. Nie ma dowodów na to, że zabrano jakiekolwiek aktywa materialne, co jest dobrą informacją. Na pewno wyciek nie będzie miał żadnego wpływu na prace nad grą ani nic w tym rodzaju, ale jest to strasznie rozczarowujące i powoduje, że jesteśmy jeszcze bardziej czujni w sprawach związanych z cyberbezpieczeństwem

- skomentował sprawę Strauss Zelnick.

W tym miejscu warto też przypomnieć, że haker — ukrywający się pod pseudonimem "teapotuberhacker" — został już złapany przez brytyjską policję. Okazał się nim 17-latek z hrabstwa Oxfordshire w środkowej Anglii. Miał on być odpowiedzialny także za niedawne włamanie na serwery Ubera.

Według plotek fabułą GTA 6 ma się kręcić wokół rodzeństwa. Główną bohaterką gry ma być kobieta, członkini gangu, która krok po kroku pnie się po drabinie przestępczej organizacji. Oprócz tego poznamy też jej brata, który z kolei ma należeć do oddziałów DEA. Data premiery nie jest znana.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: TweakTown