GeForce Now. 7 nowych gier i A Plague Tale: Requiem

W tym tygodniu usługa GeForce nowa została poszerzona o kolejnych osiem tytułów. Pojawi się też wsparcie kilku produkcji dla kontrolera dotykowego oraz gry na tablety.

Jak co czwartek, NVIDIA ogłasza nowości, jakie można zobaczyć w ich usłudze GeForce Now. Tym razem biblioteka gier została poszerzona o dodatkowych osiem gier. Co więcej, kilka tytułów dostało wsparcie dotyku, zatem będzie można w nie zagrać na smartfonie lub tablecie.

GeForce Now - 8 nowych gier, w tym głośny hit

Do biblioteki usługi strumieniowania GeForce Now trafi siedem nowych tytułów. Najgłośniejszym z nich jest A Plague Tale: Requiem, czyli sequel udanej gry przygodowej A Plague Tale: Innocence. Pełna lista nowych gier prezentuje się następująco:

A Plague Tale: Requiem (nowość na Steam oraz Epic Games)

Batora - Lost Haven (nowość na Steam)

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef (nowość na Steam oraz Epic Games)

The Tenants (nowość na Steam)

FAITH: The Unholy Trinity (nowość na Steam, 21 października)

Evoland Legendary Edition (za darmo na Epic Games, od 20 do 27 października)

Commandos 3 - HD Remaster (Steam oraz Epic Games)

Monster Outbreak (Steam oraz Epic Games)

Nowe gry to jednak nie wszystko. Część tytułów dostępnych na platformie została zaopatrzona we wsparcie dla kontrolera dotykowego, co sprawia, że będzie można w nie zagrać na urządzeniu mobilnym. Pełna lista gier prezentuje się następująco:

Smartfon lub tablet:

Fortnite (Epic Games)

Genshin Impact (HoYoverse)

Trine 2: Complete Story (Steam)

Slay the Spire (Steam)

Dota Underlords (Steam)

Into the Breach (Steam oraz Epic Games)

Papers, Please (Steam)

Tabletop Simulator (Steam)



Tylko tablet:

March of Empires (Steam)

Door Kickers (Steam)

Bridge Constructor Portal (Steam)

Shadowrun Returns (Steam oraz Epic Games)

Monster Train (Steam)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Magic: The Gathering Arena (Wizards.com oraz Epic Games)

