Fallout. Kontynuacja serii jest coraz bliżej ukończenia. Jest zwiastun

Seria gier, która zrzesza fanów na całym świecie, w końcu doczeka się kontynuacji. Nie będzie to pełnoprawna nowa część, lecz bardziej DLC w formie moda, który zabierze graczy do postapokaliptycznego Londynu. Twórcy rozszerzenia pokazali już nawet zwiastun i trzeba przyznać, że robi wrażenie.

Można powiedzieć, że Fallout jest najpopularniejszą serią postapokaliptycznych gier fabularnych i nie będzie to żadną przesadą. Pierwsza część została wydana jeszcze w 1997 roku, co oznacza, że właśnie świętuje swoje 25-lecie. Najnowsza część przygody - Fallout 4 - została wydana w 2015 roku, zatem fani czekają na kontynuację już 7 lat.

Oczywiście, po drodze pojawił się jeszcze Fallout 76, który jednak jest dużo bardziej nastawiony na zabawę z innymi niż singleplayer. Tytuł po bardzo słabym początku, w końcu wyszedł na prostą i zaczął spełniać wymagania fanów. Jednak niektórzy z niecierpliwością czekają na nową przygodę w postapokaliptycznym uniwersum Fallouta.

Fallout: London - oficjalny zwiastun

Na Bethesdę nie ma co liczyć, gdyż zespół jest oddelegowany do innych projektów, lecz ducha serii postanowili kultywować sami fani, którzy pracują nad stworzeniem DLC w formie modyfikacji. Prace nad rozszerzeniem są już na zaawansowanym etapie. Wcześniej można było zobaczyć fragment rozgrywki, a teraz udostępniono oficjalny zwiastun.

Jak sama nazwa wskazuje, Fallout: London zabierze graczy do Londynu, gdzie będą mogli zwiedzić ruiny angielskiej stolicy. Jest to o tyle ciekawe, gdyż dotychczas akcja rozgrywała się w Stanach Zjednoczonych. Chociaż Fallout: London jest modyfikacją, rozmiarami w rzeczywistości bliżej mu do pełnoprawnej gry. Rozszerzenie ukaże się w 2023 roku.

Zobacz: CD Projekt RED został okłamany. Stąd problemy z Cybeprunk 2077

Zobacz: Rewelacyjne gry w lipcowym PlayStation Plus. Jest na co czekać

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Fallout London

Źródło tekstu: Fallout London