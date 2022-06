CD Projekt RED został okłamany. Stąd problemy z Cybeprunk 2077

Problemy CD Projekt RED z grą Cyberpunk 2077 mogły wynikać z tego, że polskie studio zostało okłamane przez firmę, która odpowiadała za kontrolę jakości.

Początkowe problemy z grą Cyberpunk 2077 przeszły już chyba do historii branży. Rzadko zdarza się, aby tak duża i wyczekiwana premiera okazał się tak wielką klapą. Techniczne produkcja była daleka od ideału i doszło wręcz do tego, że została usunięta z PlayStation Store.

Dzisiaj Cyberpunk 2077 jest już w dużo lepszym stanie i gracze w tym momencie mogą czekać na pierwszy duży dodatek. Jednak nadal niektórzy zastanawiają się, jak w ogóle do tej sytuacji doszło. Jak tak duża i już doświadczona firma, jak CD Projekt RED, mogła wydać taki bubel? Światło na tę sprawę rzuca raport, który wyciekł właśnie do sieci.

CD Projekt RED został okłamany?

Krótko po premierze Cyberpunk 2077, gdy okazało się, że gra jest strasznie zbugowana, CD Projekt RED wydał komunikat. W nim szef polskiej firmy, Marcin Iwański, powiedział, że za sytuację odpowiada kontrola jakości. Wtedy część osób go wyśmiała, ale okazuje się, że mogło być w tym sporo prawdy. Tak wynika z raportu, który wyciekł do sieci.

Wysłany przez anonima, 72-stronicowy dokument trafił do twórców kanału Upper Echelon Gamers na YouTubie. Raport skupia się na firmie Quantic Labs, która odpowiadała za kontrolę jakości gry Cyberpunk 2077. Wynika z niego, że CD Projekt RED został okłamany. Dokument rzuca całkowicie nowe światło na sprawę. Wynika z niego, że:

Quantic Lab miało kłamać na temat rozmiaru swojego zespołu, aby zachować kontrakt

Quantic Lab obiecywało, że nad grą będą pracować doświadczeni pracownicy, gdzie w rzeczywistości byli to juniorzy z doświadczeniem poniżej 6 miesięcy.

Pracownicy Quantic Lab mieli dzienne limity zgłaszania błędów, przez co firma dostarczała do CD Projekt RED tysiące bezsensownych zgłoszeń, przez które w gąszczu ginęły te rzeczywiście ważne.

Jeśli dokument jest rzeczywiście prawdziwy, a nie mamy co do tego pewności, to ujawnia zupełnie inni kontekst całej sprawy. CD Projekt RED rzeczywiście mógł nie zdawać sobie sprawy z wielu problemów, które we wczesnym etapie trawiły Cyberpunk 2077.

Poniżej możecie obejrzeć film w języku angielskim, który bardzo szczegółowo omawia całą sytuację, włącznie z datami, terminami itp.

Zobacz: Rewelacyjne gry w lipcowym PlayStation Plus. Jest na co czekać

Zobacz: God of War Ragnarok. Jeszcze w czerwcu poznamy datę premiery

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: CD Projekt RED

Źródło tekstu: Forbes, Upper Echelon Gamers