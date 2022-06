God of War Ragnarok. Jeszcze w czerwcu poznamy datę premiery

Wciąż nie znamy dokładnej daty premiery God of War Ragnarok. To może się zmienić jeszcze w tym miesiącu.

Premiera God of War Ragnarok została już raz przełożona. Początkowo gra miała trafić do sklepów jeszcze w 2021 roku, ale okazało się to terminem nierealistycznym. Niektóre plotki sugerowało wręcz, że nawet w tym roku nie uda się wydać gry, ale przedstawiciele Santa Monica Studio zdementowali te doniesienia.

Kiedy zadebiutuje God of War Ragnarok?

Niestety, nadal nie wiemy, kiedy dokładnie zadebiutuje God of War Ragnarok. Pojawiały się już różne pogłoski, ale na ten moment oficjalna informacja jest taka, że gra zagości na sklepowych półkach w tym roku. Być może dokładną datę poznamy jeszcze w tym miesiącu.

Takie wnioski można wyciągnąć z tweeta niejakiego The Snitch. To znany informator, który wielokrotnie już dowiódł, że ma świetne źródła swoich przecieków. Tym razem opublikował on grafikę z Kratosem, na której wyświetlają się liczby 1 1 1 1 0. W języku binarnym oznacza to liczbę 30, więc wiele osób zakłada, że 30 czerwca PlayStation poda datę premiery God of War Ragnarok.

Informacje to są zgodne z raportem Bloomberga, który również twierdził, że pod koniec miesiąca dowiemy się, kiedy Ragnarok trafi do sprzedaży. Dziennikarze serwisu są przekonani, że nastąpi to w listopadzie.

