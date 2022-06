Pierwszy gameplay Kajko i Kokosz: Na plasterki. Szkoda tracić czasu

Twórcy gry Kajko i Kokosz: Na plasterki zaprezentowali pierwszy gameplay z bardzo wczesnej wersji pre-alpha. Materiał nie prezentuje się najlepiej.

Kajko i Kokosz: Na plasterki to nowa polska gra, która ma zadebiutować w 2023 roku na PC-tach, PlayStation 4 i 5 oraz Xboxach. Będzie to produkcja RPG typu hack'n'slash, oparta na systemie Earthdawn. Właśnie pokazano gameplay z bardzo wczesnej wersji pre-alpha. Chociaż prace nad grą cały czas trwają i wiele może się jeszcze zmienić, to materiał nie napawa optymizmem.

Kajko i Kokosz: Na plasterki — gameplay

Na opublikowanym trailerze możemy zobaczyć fragment rozgrywki w grze Kajko i Kokosz: Na plasterki. Szkoda, że produkcja wygląda zwyczajnie słabo. Możne narzekam, ale moim zdaniem animacje są bardzo sztywne i nienaturalne, grafika co najwyżej przeciętna, a dubbing brzmi, jakby był nagrywany w piwnicy. Sami zobaczcie i oceńcie:

Postacie graczy opisywane są klasycznymi atrybutami, a podejmowane przez nich akcje realizowane poprzez rzuty kośćmi (widoczne na ekranie).Gracz będzie mógł wcielić się w postać Kokosza, Kajka, Mirmiła, Woja Wita, Łamignata, bądź Jagi wybierając przy tym jedną z piętnastu dostępnych dyscyplin między innymi: Wojownik, Czarodziej, Łucznik czy Trubadur. Rozwój postaci nie będzie ograniczony pojedynczą ścieżką, a wykorzystując specjalny Talent - Wszechstronność gracz będzie mógł łączyć przykładowo Wojownika z mocami Czarodzieja.

- czytamy w opisie filmu.

W tym samym opisie filmu na YouTubie twórcy zapewniają, że gra położy duży nacisk na fabułę. Zresztą nad historią pracuje Maciej Kur, twórca nowych przygód Kajka i Kokosza oraz scenarzysta serialu na Netflixie. Szkoda, że na razie zapowiada się to zwyczajnie słabo. Mam nadzieję, że do 2023 roku wiele jeszcze się zmieni.

