Dlatego Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jeden fabularny dodatek

Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jeden duży dodatek fabularny. Ten, o nazwie Phantom Liberty (po polsku to "Widmo wolności") zadebiutuje w bliżej nieznanym jeszcze dniu w 2023 roku. Rozszerzenie otrzymało już nawet trailer. Jednak niektórzy mogą zastanawiać się, czemu będzie tylko jeden dodatek? Miles Tost z CD Projekt RED wskazuje na powód.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty będzie jednym dużym dodatkiem fabularnym do gry CD Projekt RED. Decyzja może wydawać się dziwna, ale na jej powody wskazuje Miles Tost, który w polskiej firmie pełni rolę starszego projektanta poziomów. Na Twitterze podał on dalej jeden z tweetów CD Projekt wraz z własnym komentarzem. Ten wiele mówi o powodach.

- napisał Miles Tost na Twitterze.

And, you know, for anyone wondering why "only" one #Cyberpunk2077 expansion.

Don't worry, we still got your backs, chooms! 😉 https://t.co/n6OSIRLejV