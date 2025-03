Hasbro szykuje coś dla miłośników Baldur's Gate 3

To dość niewdzięczna pozycja, bo nie jesteśmy w pośpiechu. Prowadzimy przemyślane działania. Mamy mnóstwo planów i różne pomysły na to, co dalej. Zaczynamy zastanawiać się czy to dobry moment, by uchylić rąbka tajemnicy. I myślę, że w naprawdę krótkim czasie - nie chcę zbytnio tego podsycać - będziemy mieli kolejne tematy do omówienia.