Aż 38 nowych tytułów w GeForce Now. Pojawi się też duży hit

GeForce Now jest popularną usługą strumieniowania gier. Jest to szczególnie wygodna platforma dla osób, które nie chcą wydawać kroci na mocnego PC lub konsolę, lecz równocześnie nie chcą rezygnować z grania w najnowsze produkcje na najwyższych ustawieniach graficznych. Do skorzystania z usługi wystarczy mieć szybki i stabilny Internet oraz wykupioną subskrypcję. Istnieje też możliwość wypróbowania platformy za darmo, lecz wiąże się to z dużymi ograniczeniami.

38 nowych tytułów w GeForce Now

NVIDIA poinformowała, że do biblioteki GeForce Now dołączy w sierpniu 38 nowych tytułów. Część z nich jest już w usłudze od początku miesiąca, inne będą pojawiać się w miarę upływu czasu. Niektóre tytuły zasilą bibliotekę usługi wraz z dniem swojej premiery.

Jedną z najgorętszych produkcji, które w tym miesiącu pojawią się w GeForce Now z pewnością jest nowe Saints Row. Już 23 sierpnia gracze zyskają możliwość udania się do Santo Ileso, czyli fikcyjnej miejscowości gdzieś na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie przyjdzie im stworzyć własny gang.

Niektóre gry są dostępne już teraz lub dołączą do usługi w ciągu najbliższych dni. Mowa tu o 13 tytułach, w które można grać już tej chwili:

Retreat to Enen (od 1 sierpnia w Steam oraz Epic Games Store)

Asphalt 9: Legends (od 2 sierpnia w Steam)

Lost Light (od 4 sierpnia w Steam)

Camp Canyonwood (od 4 sierpnia w Steam)

Turbo Golf Racing (od 4 sierpnia w Steam)

Creeper World 4 (Steam)

Hardspace: Shipbreaker (Epic Games Store)

Strategic Mind: Blitzkrieg (Epic Games Store)

Strategic Mind: The Pacific (Epic Games Store)

Strategic Mind: Spectre of Communism (Epic Games Store)

Strategic Mind: Fight for Freedom (Epic Games Store)

Talisman: Digital Edition (Steam)

Video Horror Society (Steam oraz Epic Games Store)

Pełna lista tytułów, które w tym miesiącu trafią na platformę GeForce Now dostępna jest na oficjalnej stronie NVIDII.

