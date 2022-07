Google może zamknąć usługę. Użytkownicy stracą dostęp do biblioteki

Chociaż granie w chmurze zdaje się mieć przyszłość, to nie w wersji zaproponowanej przez Google Usługa Google Stadia jeszcze tego lata ma przestać działać.

Nikt chyba nie ma wątpliwości, że usługi grania w chmurze mają przed sobą świetlaną przyszłość. Nie twierdzę, że zastąpią PC-ty i konsole, ale już dzisiaj dla wielu osób są ciekawą alternatywą. O ile Xbox czy NVIDIA radzą sobie na tym rynku nieźle, o tyle Google zamierza zamknąć swoją usługę o nazwie Google Stadia.

Google Stadia dokona żywota

Takie informacje przekazał użytkownik Twittera o pseudonimie Killed by Google, który uchodzi za wiarygodnego (wielokrotnie przekazywał już sprawdzone z czasem informacje). Według niego Google miał niedawno zorganizować spotkanie z pracownikami i partnerami, na którym poinformowano, że planowane jest porzucenie usługi Google Stadia.

Wyłączenie Stadii miałoby nastąpić jeszcze tego lata, więc czasu nie zostało dużo. Użytkownicy mają otrzymać oficjalną informację co najmniej 30 dni przed zamknięciem serwerów, więc jeśli plotki są prawdziwe, to może do tego dojść lada moment. Co ciekawe, gracze prawdopodobnie stracą dostęp do gier kupionych w ramach Google Stadia. Amerykańska firma ma planować jedynie zwrot abonamentu za ostatni miesiąc.

Taka decyzja nie dziwi. Pomysł Google od początku nie okazał się wielkim sukcesem. Wielkie plany spełzły na niczym i firma zamknęła własne studia, które miały tworzyć produkcje ekskluzywne na Stadię.

Zobacz: GeForce NOW oferuje nowe gry i gratis dla graczy Fortnite

Zobacz: Co dalej z Google Stadia? Z firmy odchodzą kluczowi pracownicy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Google

Źródło tekstu: Killed by Google