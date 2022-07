GeForce NOW oferuje nowe gry i gratis dla graczy Fortnite

Jesteś graczem Fortnite? A może po prostu masz słaby komputer i chcesz pograć w najnowsze tytuły? W obu przypadkach zainteresuje Cie usługa GeForce NOW.

Chociaż w pewnym momencie można było obserwować istny boom w temacie grania w chmurze, to wydaje się, że obecnie liczy się tylko jedna usługa - GeForce NOW. Dzięki niej w najnowsze tytuły można grać nie tylko na starszych laptopach czy komputerach stacjonarnych, ale również na smartfonach i telewizorach.

Skorzystaj z GeForce NOW i odbierz przedmiot w Fortnite

NVIDIA daje darmowy dostęp do swojej usługi w wersji podstawowej. Prócz tego GeForce NOW cały czas jest rozwijane - obecnie można grać w rozdzielczości 4K i przy 60 FPS lub w 1440p i przy 120 FPS! Do biblioteki dodawane są kolejne tytuły. Dzisiaj skupimy się na nowościach i atrakcyjnej promocji.

Gracze, którzy uruchomią grę Fortnite za pośrednictwem GeForce NOW w dowolnym momencie od 21 lipca do 4 sierpnia 2022 roku włącznie, otrzymają nagrodę w postaci zbieraka „The Dish-stroyer”. Nagroda pojawi się na kontach graczy po 11 sierpnia, bez względu na ich aktualnie osiągnięty poziom rozgrywki.

Dodatkowo w tym tygodniu biblioteka GeForce NOW powiększa się o 9 tytułów:

