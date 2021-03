Revolut stworzy setki nowych miejsc pracy w Krakowie, wzmacnia sprzedaż, inwestuje

Revolut zapowiada, że stworzy setki nowych miejsc pracy w Krakowie. Nowo utworzony, europejski zespół do spraw sprzedaży ma liczyć 1000 osób, lokalnie do zespołów FinCrime i Customer Support ma dołączyć 200 osób. Firma szuka również szefa ds. partnerstw biznesowych w regionie Środkowo-Wschodniej Europy.

Revolut rozpoczął rok 2021 od intensywnej rekrutacji, której największym beneficjentem może być Polska. Fintech wzmacnia dział sprzedaży, w którym docelowo ma pracować tysiąc osób. Od liczby kandydatów zależy, ile otwartych stanowisk zapełni się w Polsce, na Litwie, w Hiszpanii, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii lub w USA. Na czele nowej struktury stanął Matthew Acton Davis, wcześniej szef sprzedaży w brytyjskiej firmie Ebury.

Chcemy dotrzeć do milionów przedsiębiorców z Europy i Stanów Zjednoczonych. W tym celu poszukujemy w Krakowie lub do pozostałych biur 1000 kandydatów z minimum sześciomiesięcznym doświadczeniem w sprzedaży B2B, dobrym językiem angielskim oraz francuskim, niemieckim lub hiszpańskim

– powiedział Matthew Acton Davis, Global Head of Sales w Revolut.

To nie jedyny zespół, który otrzyma wzmocnienie. Revolut wraca do inwestycji w Krakowie, gdzie do zespołu FinCrime poszukuje 120 osób na różne stanowiska. Kolejne planowane w Polsce inwestycje to zespół obsługi klienta, do którego fintech szuka około 80 pracowników.

Firma rekrutuje też do działu Global Business szefa ds. partnerstw biznesowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Osoba ta pracować będzie w Polsce lub w Rumunii i raportować do Dona Hoang, członka zarządu i wiceprezesa globalnego pionu biznesowego w Revolut.

Revolut zatrudnia dziś blisko 2500 pracowników, w tym 750 osób w Polsce. Firma ogłosiła niedawno nową strategię elastycznego zatrudnienia – to pracownik będzie decydował czy i kiedy chce pracować z domu, a kiedy w biurze. Przestrzenie biurowe przekształcone zostaną w RevLabs, by pomóc w pracy grupowej. Praca indywidualna, zgodnie z życzeniem pracowników, będzie w większości przypadków wykonywana z domu.

