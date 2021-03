Apple Pay spełnia wymagania nowej dyrektywy w sprawie płatności w Internecie

Firma Apple poinformowała swoich klientów, że funkcje bezpieczeństwa Apple Pay spełniają wymagania nowej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, która może zmienić sposób płatności online.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2 - Second Payment Services Directive) jest odpowiedzią na rozwój technologii oraz nowe usługi płatnicze. Celem jej wprowadzenia było lepsze zabezpieczenie transakcji dokonywanych online. Do ich sfinalizowania może być konieczne użycie SMS-a lub oddzielnej aplikacji, co może wydłużyć proces płatności. Dotyczy to między innymi zakupu treści lub produktów w witrynie apple.com, App Store, iTunes i usługach Apple, takich jak Apple Music czy Apple TV+.

Jak informuje amerykański gigant, wbudowane funkcje bezpieczeństwa Apple Pay już spełniają te nowe wymagania. Oznacza to, że dzięki tej usłudze płatniczej można uniknąć dodatkowych kroków przy płaceniu i jest ona bezpieczniejsza niż płacenie tylko kartą kredytową lub debetową.

Aby zacząć korzystać z Apple Pay, wystarczy otworzyć aplikację Apple Wallet na swoim iPhonie i dodać w niej swoją kartę płatniczą. Potem pozostaje dodać Apple Pay jako metodę płatności w innych usługach Apple'a. Jest to łatwe i zajmuje tylko chwilę. Należy otworzyć Ustawienia na iPhonie, wybrać swój Apple ID i wybrać opcję Płatności i wysyłka. Następnie można użyć preferowanej karty debetowej lub kredytowej, aby łatwo i bezpiecznie płacić za gry, aplikacje i zakupy w aplikacji, a także w iTunes, Apple Music i nie tylko.

Wymagania nowej dyrektywy nie mają wpływu na niektóre inne opcje płatności, w tym kartę upominkową App Store i iTunes.

