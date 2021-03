Huawei chce, by Samsung i Apple zapłacili za korzystanie z jego patentów

Huawei postanowił upomnieć się o należne sobie pieniądze z tytułu patentów 5G. Adresatami tych roszczeń są Apple i Samsung.

Huawei jest największym producentem na rynku 5G. Chińska firma ma większy udział w rynku niż konkurencyjne Nokia oraz Ericsson razem. Jednocześnie Huawei ma najwięcej patentów związanych z 5G. Nie dziwi zatem, że z pomysłów i osiągnięć chińskiej marki korzystają inni producenci. Szczególnie kiedy robią to największe marki na rynku, takie jak Samsung oraz Apple. Teraz Huawei zamierza zgłosić się do obu tych producentów po pieniądze należne z tytułu korzystania z jego patentów 5G w smartfonach. Song Liuping zapewnia jednak, że opłaty będą niższe niż te, które chcą Nokia oraz Ericsson.

Ma to być kwota w maksymalnej wysokości 2,5 dolara od każdego smartfonu. Tym sposobem Huawei chce zebrać nawet 1,3 miliarda dolarów za smartfony, które ukazały się od 2019 do 2021. Pieniądze te mają pójść na rozwój technologii 5G chińskiej firmy. Zwykle tego typu roszczenia kończą się długimi sporami sądowymi. Apple i Samsung spotykali się w sądach przez siedem długich lat. Huawei jednak naprawdę chce zadziwiająco małej kwoty, dlatego najpewniej obaj producenci szybko dojdą z nim do polubownego rozwiązania.

Zobacz: Huawei ogłasza „Lucky Tuesdays” w AppGallery. Na użytkowników czekają atrakcyjne kupony

Zobacz: Jakie telefony mają najwięcej podróbek? Samsungi i Huawei P10

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: bloomberg, wł