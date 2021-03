Jakie telefony mają najwięcej podróbek? Samsungi i Huawei P10

Niestety nie wszystkie smartfony na rynku są oryginalne. Jakie urządzenia najczęściej służą jako inspiracja? Okazuje się, że są to Samsungi oraz Huawei P10.

Dzisiaj podróbki są o klasę lepsze niż kiedyś, ale dalej niewiele jest dziedzin, gdzie są one w stanie dorównać oryginałowi lub go pokonać. Nie znaczy to oczywiście, że takich nie ma. Ciężko jednak zaliczyć do takiego grona segmentu smartfonów. Z danych AnTuTu wynika bowiem, że na przykład podrabiane smartfony 5G... w ogóle nie oferują łączności 5G, a jedynie wyświetlają znak 5G. Ciężko by w ogóle ją oferowały, skoro zasilają je takie układy jak MediaTek Helio P23. Benchmark rozpoznał 572 tysiące urządzeń jako fałszywki, z czego 45 tysięcy telefonów próbowało imitować smartfony 5G.

To oczywiście duże liczby, jednak trzeba pamiętać, że wszystkie podróbki razem stanowiły ledwo ponad 4% telefonów, które przeszły test AnTuTu. Jakie urządzenia podrabiane są najchętniej? Niektórzy podejrzewają pewnie Apple'a, jednak to nie prawda. Najczęściej podrabiane są zwykle Samsungi. To 34% tego specyficznego tortu. Na drugim miejscu jest Apple z 13%, a na trzecim Huawei z 8%. W kwestii pojedynczych modeli wyraźnie wygrywa jednak Huawei P10. Na drugim miejscu jest iPhone X, a na trzecim - Samsung Galaxy S9+.

Zobacz: Aplikacje Getin Noble Banku zintegrowane z Huawei Mobile Services

Zobacz: Układów może zabraknąć nawet dla Samsunga Galaxy S21

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: antutu, cnbeta via gizchina, wł