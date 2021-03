Huawei ogłasza „Lucky Tuesdays” w AppGallery. Na użytkowników czekają atrakcyjne kupony

Huawei przygotował nową akcję promocyjną, która ma zachęcać użytkowników do pobierania aplikacji ze sklepu AppGallery. W każdy wtorek, od 16 marca do 6 kwietnia tego roku, można zdobyć zniżki na zakupy, na przejazdy czy bezpłatny dostęp do aplikacji.

Lucky Tuesdays” to nowa wtorkowa oferta skierowana do użytkowników sklepu z aplikacjami AppGallery, która wraz z ofertą OkazjoWTORKI na huawei.pl czyni ten dzień szczególnie atrakcyjnym dla konsumentów poszukujących produktów marki Huawei. OkazjoWTORKI to cykliczna oferta w sklepie internetowym huawei.pl, gdzie co wtorek na klientów czekają atrakcyjne promocje cenowe na wybrane produkty, zestawy urządzeń i akcesoriów lub inne benefity - dostępne wyłącznie w tym dniu na huawei.pl.

W ramach nowej akcji użytkownik może pobrać maksymalnie dwa vouchery na tydzień. Do zdobycia są:

40 zł zniżki na zakupy za minimum 200 zł w Modivo,

23% zniżki na wszystko w Empik Foto,

30-dniowy bezpłatny okres próbny w Legimi,

10 zł na pierwszy przejazd Boltem,

8% zniżki na wycieczki fakultatywne w aplikacji ITAKA,

10% zniżki na zamówienie za minimum 25 zł w aplikacji KFC,

voucher na 14-dniowy pakiet Starter PLUS w WP Pilot,

kupony Huawei o wartości 1 euro na zakupy za minimum 5 euro w AppGallery.

Aby zdobyć wymienione powyżej nagrody, należy pobrać 3 aplikacje z listy dostępnej w sklepie AppGallery i odebrać wybrany przez siebie kupon.

Źródło tekstu: Huawei