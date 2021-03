Zrzutka.pl zakończyła przygotowania i wprowadza kartę wpłatniczą. Zamiast terminala

Zrzutka.pl pracowała nad kartą wpłatniczą od kilku miesięcy, a zapowiedź jej wprowadzenia pojawiła się cztery miesiące temu. W końcu udało się wszystko dopiąć i to nowe rozwiązanie ostatecznie debiutuje na rynku. Kwota abonamentu wynosi 4,99 zł miesięcznie.

Karta wpłatnicza to nowość stworzona przez zespół platformy crowdfundingowej zrzutka.pl, stanowiąca substytut dla terminali płatniczych. Karta nie wymaga zasilania elektrycznego, nie wiąże się z zawieraniem skomplikowanej umowy i dzierżawą sprzętu. Jest małych rozmiarów, przez co poręczna i wygodna w użyciu.

Zobacz: Zrzutka.pl wypuszcza własną kartę… wpłatniczą

Kwota abonamentu to 4,99 zł miesięcznie. Zrzutka.pl zapewnia, że nigdy nie obciąży posiadacza karty żadnymi dodatkowymi opłatami. Prosty interfejs zarządzania kartą pozwala w dowolnym momencie, w zależności od potrzeby, włączać i wyłączać jej subskrypcję. Jeśli użytkownik nie opłaci abonamentu, to karta i subskrypcja ulegną samoistnej dezaktywacji.

Dzięki kartom wpłatniczym jej posiadacz przyjmie zapłatę za dowolne towary, usługi i świadczenia, a także w prosty sposób rozliczy drobne należności ze znajomymi. Jest to zatem rozwiązanie zarówno dla przedsiębiorców i usługodawców, takich jak masażyści, korepetytorzy, hydraulicy, kelnerzy, tzw. złote rączki, księża, organizatorzy zbiórek ulicznych, etc. jak i dla klienta indywidualnego.

Zobacz: Revolut Business wprowadził funkcję Wydatki. Większa kontrola finansów w firmach

Jak działa karta wpłatnicza?

Karta swoim działaniem przypomina mini-terminal. Wystarczy przyłożyć do niej telefon, aby na jego ekranie pojawił się wybór dogodnej metody płatności, m.in. BLIK, przelew, etc. Ważne, telefon musi mieć włączoną funkcję NFC. Jeśli ta opcja jest niedostępna, to wystarczy nakierować aparat telefonu na kod QR umieszczony na karcie. Po wybraniu kwoty i zrealizowaniu płatności, właściciel karty wpłatniczej otrzymuje wpłatę (zwykle w ciągu mniej niż minuty) w saldo swojej, powiązanej z kartą, zrzutki – każda karta wpłatnicza musi być powiązana z indywidualną zrzutką, pełniącą dla niej rolę elektronicznej portmonetki.

Zobacz: MPK Wrocław wprowadza płatności okiem PayEye

Zobacz: Nowe metody płatności w aplikacji InPost Mobile. Będzie łatwiej nadać paczkę bez etykiety

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Zrzutka.pl