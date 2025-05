Męczy Cię wypełnianie formularzy online? Ta apka zrobi to za Ciebie

Oszczędź sobie kliknięć

Hugging Face wydał nowego agenta AI o nazwie Open Computer Agent . Jest on całkowicie darmowy i integruje się z naszą przeglądarką, wspomagając nas w wielu żmudnych i rutynowych czynnościach.

Open Computer Agent jest przykładem proaktywnego agenta , w przeciwieństwie do wielu asystentów AI, którzy są jedynie źródłem informacji. Projekt ten jest prowadzony w ramach działań open-source , a więc istnieje potencjał na podrasowanie agenta AI do wielu wyspecjalizowanych zadań, w zależności od potrzeb.

Najważniejszą zmianą w idei działania tego agenta jest to, że ten asystent AI uruchamia na żywo strony internetowe i tam widzimy konkretne informacje, a przy okazji możemy liczyć na to, że wykona on kolejne działania – zarezerwuje bilety, przeszuka zasoby danej strony, przeklika się przez menu nawigacyjne itp. I właśnie ten sposób działania sprawia, że minimalizujemy szanse na halucynację – widząc godziny otwarcia danego lokalu, zamiast otrzymywania informacji, która być może nie jest prawdziwa.